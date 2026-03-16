El Concejo Deliberante reconoció a cuatro mujeres

Se trata de Paola Fernández, Dévora Cocha, Tamara Car y Yanina Morón, de destacadas trayectorias en diferentes ámbitos laborales de Caleta Olivia.

Las mismas recibieron un meritorio reconocimiento por parte del Concejo Deliberante durante la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo comunal, en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora.

Se desempeñan indistintamente en los campos de la educación, la cultura, el transporte y el deporte, algunos de los espacios donde históricamente muchas mujeres han tenido que abrirse camino para que su trabajo sea reconocido.

La iniciativa surgió a instancia del concejal Carlos Aparicio quien destacó que “detrás de cada una de sus historias hay trabajo y también una pelea cotidiana por la igualdad”,

Paola Fernández, es docente de geografía y profesora de enseñanza primaria, con una destacada trayectoria en el ámbito educativo local.

Desde 2015 se desempeña en el Colegio Nº 6, donde ha impulsado distintos proyectos orientados a la participación estudiantil, entre ellos el Club de Ciencias, la Feria de Ciencias y el Parlamento Juvenil. A través de estos espacios, jóvenes de la institución han participado en instancias provinciales y nacionales, fortaleciendo la formación y el compromiso de los estudiantes con la vida democrática.

Dévora Cocha, referente de la música y la educación y se desempeña como docente de música desde hace más de veinte años.

Vocalista de la banda Fariseos, desde 2023 impulsa junto a su grupo un proyecto que revaloriza a mujeres ícono del rock nacional de los años 80.

Con su banda representó a la ciudad en el Festival del Penacho Amarillo en Puerto Deseado, logrando visibilidad regional. Actualmente continúa su formación en el Conservatorio Juan Sebastián Bach de Buenos Aires.

Tamara Car, camionera del sector petrolero, nacida y criada en Caleta Olivia y madre de tres hijos. Inició su recorrido laboral como chofer en el área de logística del Correo, y posteriormente comenzó a desempeñarse como conductora de camiones en la empresa Clear Petroleum. Junto a otras cinco compañeras fue pionera en este rubro dentro de la zona norte de Santa Cruz, abriendo camino en un ámbito históricamente dominado por varones. Además, forma parte activa del sindicato de Camioneros, donde participa en la rama femenina.

Yanina Morón, deportista y trabajadora independiente del ámbito deportivo. Con 35 años y madre de tres hijos, se desempeña como entrenadora de niños y adultos en la disciplina de fitness de combate, brindando clases en la Unión Vecinal del Barrio Unión y promoviendo la participación de vecinos en distintas actividades deportivas. Además de su trabajo como entrenadora, continúa formándose y practicando distintas disciplinas como taekwondo, gimnasio y baile, impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo personal y comunitario.