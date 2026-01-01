La competencia de aventura más exigente del planeta arrancará este sábado en la ciudad de Yanbu. En total serán 13 etapas.

El Dakar disputará su 48ª edición por el desierto de Arabia Saudita

El español Carlos Sainz, al volante de un Ford Raptor, tratará de olvidar la decepción del año pasado, cuando tuvo que abandonar en la tercera etapa del Rally Dakar.

Si el veterano piloto quiere sumar un nuevo "Tuareg" (el trofeo que recibe el ganador) tras los cosechados en 2010, 2018, 2020 y 2024, y suceder al saudita Yazeed Al Rajhi, deberá solventar las numerosas trampas que se le presentarán a lo largo de las 13 etapas, con un total de casi 8.000 kilómetros, más de la mitad de ellos cronometrados, en un país que alberga el mítico rally desde 2020, después de sus pasos por Africa y Sudamérica.

Según el director de la carrera, David Castera, este Dakar se anuncia "duro, equilibrado, con un estándar de dificultad intacto".

El rally comenzará y terminará en Yanbu, al borde del mar Rojo, en el oeste de Arabia Saudita. Dos etapas maratón (4-5 de enero, y 9-10 de enero), con los participantes haciendo noche en un campamento vivac, figuran en un programa plagado de pasos rocosos y de montañas de dunas de arena.

Al igual que en 2025, por motivos de seguridad, el trazado de esas etapas estará separado para los vehículos FIM (motos) y FIA (autos y camiones), que también descansarán en vivacs distintos.

Con tres victorias en las cuatro últimas ediciones, entre ellas la de Al Rajhi el año pasado, los Toyota Hilux han dado amplias muestras de su nivel y de su fiabilidad.

Los sudafricanos Henk Lategan y Saood Variawa, el estadounidense Seth Quintero, el australiano Toby Price, el portugés Joao Ferreira o el polaco Eryk Goczal aspiran a conquistar su primer Dakar en autos.

Otro antiguo campeón del Mundo de Rallies WRC (9 veces), el francés Sébastien Loeb, flamante vencedor en el Rally de Marruecos, buscará también su primer Dakar en su décima participación.

Y otro veterano, el qatarí Nasser Al Attiyah, correrá con Dacia al igual que Loeb y que el campeón del mundo brasileño Lucas Moraes.

Una lucha entre constructores oficiales en la que podrían ser jueces los equipos privados X-Raid y M-Sport que formarán con autos Mini y Ford.

Después de un año de pausa, Stéphane Peterhansel, apodado "Mr Dakar" por su récord de victorias (14, seis de ellas en moto) competirá a sus 60 años en la categoría Stock con un Land Rover Defender.

"La experiencia no hace el Dakar más fácil, sólo ayuda a comprender hasta qué punto es realmente difícil", resumió el veterano francés.

En motos, el australiano Daniel Sanders (KTM), vigente campeón, deberá emplearse a fondo ante las Honda del francés Adrien van Beveren (3º el año pasado) y el estadounidense Ricky Brabec, vencedor en 2024.

Con 812 participantes (325 vehículos, con 118 motos), el primer objetivo para todos será llegar al final de lo que, más allá de una competición deportiva, es cada año una aventura humana.

LOS ARGENTINOS

En cuanto a la participación de los argentinos, en la categoría Motos estarán Luciano Benavides, Leonardo Cola y Santiago Rostan.

En Ultimate, correrán Juan Cruz Yacopini, Eduardo Blanco y Bruno Jacomy.

Por su parte, en Challenger, competirán Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini -campeones en 2025-, Augusto Sanz -navega con la neerlandesa Puck Klaasen, David Zille y Sebastián Cesana, Fernando Acosta, Oscar Ral, Kevin Benavides y Lisandro Sisterna y Pablo Copetti.

Además, en Side By Side, estarán Manuel Andújar, Andrés Frini, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi.

Mientras que en Especiales correrán Gastón Mattarucco y Benjamín Pascual.