El deporte de Comodoro se prepara para el arranque de la competencia

Este viernes, en el Hotel Deportivo, el intendente Othar Macharashvili junto al titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez mantuvieron un nuevo encuentro con representantes de distintas federaciones, asociaciones y clubes de la ciudad para coordinar el trabajo para la temporada 2026.
Además, participaron de la reunión; Martín Gurisich de la Dirección General de Deportes, el gerente del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, autoridades del Ente deportivo y encargados del Hotel Deportivo de kilómetro 3.
Desde el Estado municipal se brindará apoyo en los eventos deportivos de nivel regional, nacional e internacional previstos para este 2026. También se remarcó el trabajo coordinado para el uso de las delegaciones del Hotel Deportivo y la colaboración del Ente Comodoro Turismo para dichos eventos.
Macharashvili, por su lado, manifestó su orgullo por Comodoro Rivadavia que “se está transformando en un centro de actividades deportivas” y reconoció que “tenemos desde hace un tiempo un programa de turismo con distintas iniciativas. Nosotros vamos a seguir ayudando, el Estado seguirá acompañando. El Ente de Turismo se está potenciando. Las actividades deportivas son de jerarquía y tenemos muchas propuestas para brindar a los que vienen”.
En ese sentido, el titular del Ente, Hernán Martínez aseguró que “el deporte ha permitido posicionar a la ciudad a nivel turístico".
“La idea es tratar de darle a todos ustedes; dirigentes, a sus federaciones y clubes todos los recursos con lo que cuenta el Estado con el efecto de poder seguir organizando eventos en nuestra ciudad”, expresó ante la dirigencia, Martínez.