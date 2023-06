El descargo de Cecilia Insinga tras el ataque que sufrió en pleno vivo de TN

Cecilia Insinga fue agredida el sábado 3 de junio mientras cubría junto al equipo de TN la tragedia en el Monumental, donde murió un hincha de River tras caer de la tribuna Sívori Alta a la baja. Tras el mal momento, la periodista compartió un descargo en la red.

"Trabajo en la calle hace 15 años. No es un lugar fácil, te cruzas con el dolor y la angustia en forma constante. Trabajo con respeto a las víctimas. Siempre pido perdón por estar ahí, en el momento de dolor, les ofrezco la posibilidad de hablar si ellos quieren y sino retirarme y trabajar a distancia. Nunca hostigué a nadie con un micrófono. Entiendo las malas reacciones en momentos difíciles. Nadie puede juzgar el dolor ajeno ni ponerse en ese lugar", comenzó diciendo Cecilia Insinga a través de un posteo en Instagram.

"Me duele cada tragedia que relato y mi gente sabe las veces que quise dejar este trabajo callejero. Que amo pero que a veces es difícil de manejar. No me pasan inadvertidas las historias. Me duelen y marcan mi corazón. Me contengo las lágrimas a veces, otras ni puedo… Llego a mi casa corriendo a abrazar a mis hijos y a dar gracias por cada nuevo día", agregó.

Y siguió: "Soy una agradecida de cada día, de cada nuevo amanecer y del amor que me rodea. Vivo diciéndole a los que amo dale… te vas a hacer problema por esto… el laburo me enseñó que los problemas son otros".

"Escribo esto porque hace unos días recibo un ataque vía redes. Esto fue después de la cobertura que hice el sábado con el fallecimiento de Marcelo, el hincha de River. Explicar que estábamos en vivo ya creo que está demás. Yo solo quiero que sepan que nunca hubo intención de ser imprudentes. Que el trabajo periodístico en la calle muchas veces nos enfrenta a estos momentos tristes, difíciles, en donde honestamente no me gustaría estar pero estoy y respondo con la mayor cautela y profesionalismo posible", explicó sobre su trabajo.

"Cuando todos hablaban de suicidio fuimos muy prudentes en decir q había una familia detrás y que era una falta de respeto no esperar a la investigación. Abrazo fuerte a todos los que con respeto me escribieron aun pensando que no debíamos estar ahí con la cobertura. El periodismo es estar donde sucede la noticia y ahí se estaba desarrollando una noticia; sepan que a mí también a veces me cuesta digerir que es noticia… pero es el público el que lo termina eligiendo", continuó. Y cerró: "Siempre es con respeto y amor. Si alguien no lo entiende así les pido perdón no conozco otra forma de manejarme en la vida y en la profesión".

Cecilia Insinga estaba al aire de TN desde las afueras de la cancha de River narrando lo ocurrido en el lugar, cuando un grupo de gente comenzó a pegarle a ella y al camarógrafo. "Nos vinieron a pegar, una cosa increíble. A las piñas directamente", gritó la periodista. "Estamos trabajando y es la calle. Le pido a la policía que se haga presente en el lugar, es una locura", manifestó.

Los hinchas, por su parte, le pedían al equipo de TN que bajara la cámara y dejara de grabar a la hija de Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River fallecido.

Ante esto, Diego Brancatelli, su pareja, compartió un descargo en Twitter: "Repudio a los cobardes, cagones que agredieron a mi mujer, Cecilia Insinga, cubriendo lo sucedido hoy en @RiverPlate. ¿Pegarle a una mujer? ¿Tirarle piedras a los periodistas? Cuando sólo está ejerciendo el periodismo y lo hace muy bien. El club debe tomar medidas con estos violentos".

"Che igual por una primicia invadir así un momento tan terrible y esperar que te respeten es medio contradictorio", le respondió una usuaria. Y el conductor explicó: "Estaban en vivo. Sucedió sin buscarlo. Lejos de la escena. Están laburando en la calle. De todas formas, (no pretendo que sepas de periodismo) ¿eso amerita a que le peguen a una periodista que está laburando?".