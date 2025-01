El desgarrador testimonio de la tía de la nena que dio a luz en Saladillo

La tía de la nena de 13 años que dio a luz en Saladillo, provincia de Buenos Aires, reconoció este lunes que en la casa de su sobrina "pasaron cosas turbias" y que la menor vivía "maltratos físicos y verbales". La madre y el padrastro de la chica están detenidos y acusados por abuso sexual infantil.

"En esa casa había maltrato físico y verbales. Pasaban cosas turbias. Ella deambulaba a la noche, no vivía bien, a veces no tenía comida y la higiene no era buena", relató a C5N Rocío, la tía de la nena que dio a luz la semana pasada en Saladillo.

Rocío afirmó que "no sabía que estaba embarazada" su sobrina, a pesar de haberla visto poco antes del parto.

"Estuve con ella un día antes de que diera a luz. La noté muy rara y desarrollada, con la panza muy aumentada y con el ombligo para arriba. No era normal en ella. Ella decía que estaba muy hinchada por comer harina. Estaba muy molesta. La mamá dijo que no sabía", relató la mujer.

"Yo quería un futuro lindo para mi sobrina", afirmó Rocío, quien denunció en varias oportunidades la situación precaria en la que vivía la nena.

"No sé qué pasó con las denuncias ni sé por qué no se tomaron cartas en el asunto. Esto se podría haber evitado. Me llamaron para preguntarme si podía hacerme cargo de mi sobrina y dije que no podía, más allá de lo económico, porque hay un bebé que requiere de mucho cuidado", agregó.

Detuvieron al padrastro y la madre de la nena

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a Nelson L. y Daniela A., padrastro y madre biológica de la nena. El hombre quedó acusado por abuso sexual con acceso carnal, mientras que la mujer enfrenta cargos por encubrimiento agravado por su vínculo con la víctima.

La pareja estaba escondida en la localidad bonaerense de Azul, donde fueron increpados una vez que los descubrió la Policía. Ahora deberán comparecer ante el fiscal del caso, Roberto Javier Berlingieri.