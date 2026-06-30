La divisa aumentó $5 en el inicio de la rueda y, de mantenerse esta tendencia, cerrará el mes con un incremento que supera ampliamente a la inflación estimada para junio.

El dólar oficial alcanza los $1.500 en el último día de junio

El dólar oficial abrió este martes con una nueva suba y cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que representa un incremento de $5 respecto del cierre anterior.

Si este valor se mantiene hasta el final de la jornada, la moneda estadounidense acumulará un aumento del 5% durante junio, una variación que supera ampliamente la inflación estimada para el mes, proyectada por analistas por debajo del 2%.

Este comportamiento del tipo de cambio también impactó en las estrategias de carry trade, que registran pérdidas debido a la aceleración del dólar durante las últimas semanas.

Así cotizan los distintos tipos de dólar

Dólar oficial: $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar blue: $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.

Dólar mayorista: $1.472,50 para la compra y $1.481,50 para la venta.

Dólar MEP: $1.509,87.

Contado con Liquidación (CCL): $1.554,73.

Dólar tarjeta: $1.943,50.

El mercado seguirá atento a la evolución de la cotización durante la jornada y al impacto que la suba del tipo de cambio pueda tener sobre las expectativas económicas en las próximas semanas.