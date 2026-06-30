Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Córdoba

Natalia Delso, de 38 años, fue encontrada sin vida junto a su expareja en una vivienda de Morteros. La principal hipótesis judicial es que el hombre la asesinó y luego se quitó la vida. Había sido condenado anteriormente por violencia de género contra otra mujer.

La Justicia de Córdoba investiga un presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido en la localidad de Morteros, donde una mujer de 38 años fue hallada muerta junto a su expareja dentro de una vivienda del barrio Urquiza.

La víctima fue identificada como Natalia Delso, mientras que el hombre fallecido era Juan Galván, de 46 años. Ambos fueron encontrados este lunes por la tarde en una casa ubicada sobre calle Beiró al 600, luego de que familiares de la mujer, preocupados porque no lograban comunicarse con ella, ingresaran al domicilio y descubrieran la escena.

Tras el llamado al servicio de emergencias, efectivos de la Policía de Córdoba, personal de Policía Científica y el fiscal de instrucción Francisco Payges trabajaron en el lugar para preservar la escena y recolectar pruebas.

De acuerdo con la principal hipótesis de la Fiscalía, Delso habría sido asesinada mediante un fuerte golpe, mientras que posteriormente Galván se habría quitado la vida.

Si bien entre ambos no existían denuncias previas por violencia de género, la investigación reveló que el hombre había recuperado recientemente la libertad tras cumplir una condena por lesiones graves y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en una causa iniciada en 2022 por otra expareja.

Ese antecedente pasó a integrar uno de los ejes de la investigación. Los investigadores analizan además si existían medidas judiciales vigentes o algún tipo de control sobre el acusado al momento del hecho.

Los cuerpos fueron hallados en la cocina de la vivienda y ahora la Fiscalía busca reconstruir las últimas horas de ambos para determinar con precisión cómo ocurrió el crimen.

La causa continúa bajo investigación mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses y los informes de Policía Científica.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con la Línea 144, disponible las 24 horas.