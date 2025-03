El dolor de Abel Pintos: "Mi mamá no reconoce la ciudad"

El temporal del viernes en Bahía Blanca dejó más de 200 milímetros de agua en una sola noche, provocando inundaciones que complicaron a gran parte de la población. El fenómeno extremo dejó personas desaparecidas y, hasta ahora, 16 víctimas fatales.

En una entrevista con TN, Abel Pintos habló sobre la situación de su familia, especialmente de su madre, quien vive en la ciudad. Además, compartió detalles sobre el impacto del temporal.

"El dolor, la tristeza y en algunos momentos la desesperación es total. Gran parte de mi familia está en Bahía: mi madre, sobrinos, hermanos, abuela. Desde el minuto uno el grupo estuvo activo y mucha gente ya está trabajando en la emergencia", expresó el cantante.

Pintos también describió la magnitud del desastre y el impacto en su madre. "Es una desolación absoluta, no lo pueden creer. Mi mamá vive en pleno centro y estuvo casi dos días encerrada en su departamento. Recién hoy (por el domingo) pudo salir y camina por calles de una ciudad que no reconoce", señaló conmovido. Finalmente, el artista remarcó la destrucción que dejó la tormenta. "Los comercios quedaron destrozados, pero sobre todo hay personas que lo perdieron literalmente todo. Hay gente desaparecida. Y quienes no sufrieron daños graves sienten el alma rota por lo que pasó con sus vecinos", concluyó.