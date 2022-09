"El dueño de Chacras del Faro quiere desalojar un barrio popular"

La discusión sobre Chacras del Faro sumó un nuevo capítulo. La concejala Viviana Navarro (PJ) salió a contestarle a Reinaldo Van Domselaar por sus declaraciones radiales y por su intención de que los vecinos que viven del otro lado de la ruta desalojen esos terrenos bajo el argumento que son de su propiedad.

“En los expedientes consta que esas tierras son de una compañía minera y en el medio, por arte de magia, aparece Chacras del Faro. Eso es lo que hay que resolver, esa parte gris. Sabemos que esas tierras eran de una concesión minera, y si ese lugar no se está ocupando para hacer una exploración minera, ¿en qué momento se transformó en este negocio millonario fantástico?”, se preguntó la edil en la hora de preferencia de la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.

“Ahora le están diciendo a la gente que tienen que desalojar, pero esa gente no está ahí desde hace dos días. Se acuerda de esa gente porque estamos pidiendo y solicitando informes para que nos digan si consta del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o si esa factibilidad urbanística está vencida, cosa que sabemos que sí está vencida”, denunció.

Navarro cuestionó que Van Domselaar utilice las redes sociales para defender su proyecto. “No está aprobado el EIA y no pasó por ningún escritorio de esta ciudad. A menos que haya un expediente que desconocemos. Y el certificado de factibilidad urbanística está vencido. Por otro lado, la mensura que consta en ese expediente no está aprobada ni registrada. El sigue escribiendo por las redes y se anima a querer desalojar gente porque, según él, esos terrenos son de su propiedad”, aseguró.

En este sentido, Navarro le pidió al ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá que tome cartas en el asunto. “La autoridad de aplicación es el Gobierno provincial. Tenemos un problema social por resolver en esas tierras y hay que poner toda la razonabilidad necesaria para que no prime el interés personal y de una empresa por sobre el interés social”, afirmó.

“Le estoy reclamando a la autoridad de aplicación que medie como corresponde porque esa gente no está fuera del radio de nuestra ciudad y Chacras del Faro tampoco lo está. No hay una ciudad que se llama Chacras del Faro y tienen que cumplir con las ordenanzas que están vigente”, consideró y aseguró: “le prometimos a la gente que vamos a solucionar esa situación”.

Asimismo, la edil subrayó que Chacras del Faro debería tener hace mucho tiempo un cartel que diga ‘clausurado’, pero él (por Van Domselaar) sigue avanzando. Hoy intima a muchas familias a irse de un lugar que supuestamente es de él”.

De ese modo, Navarro se refirió al libre acceso a las playas de Kilómetro 8. “Él dice que Chacras del Faro no está invadiendo las playas, solamente ‘es acantilado’. Miente. Tenemos fotos e informes de Planeamiento Urbano donde le piden que respete el acceso de playas porque es público”, aseveró.

En consecuencia, invitó a Van Domselaar a presentarse ante los ediles para encontrar una solución al conflicto. “Si él quiere venir y traer el EIA, la mensura y el registro de sus títulos de propiedad aprobado que lo haga. Este Concejo tiene las puertas abiertas. Que no diga que los concejales le dan vergüenza porque a mí me da vergüenza lo que está haciendo con un lugar que todavía no sabemos si es de él”, cuestionó.