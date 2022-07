El duro mensaje del Negro Enrique a Hernán Lombardi

El ex futbolista de la Selección Argentina se convirtió en tendencia tras estallar contra el dirigente de Juntos por el Cambio.

Héctor "Negro" Enrique grabó un video donde le envía un duro mensaje al dirigente de Juntos por el Cambio Hernán Lombardi. "Estaba mirando la tele tranquilamente y de repente aparece este señor, Hernán Lombardi, muy sueltito de cuerpo hablando y enseñando cómo se debe conducir la Argentina. Lombardi, ¿vos fuiste gobierno? ¿Te acordás? Estuviste con Mauricio Macri y fueron un desastre, y ahora dan clases. Usted no tiene que dar clases, tiene que dar explicaciones", empezó diciendo el ex mediocampista campeón del mundo.

https://twitter.com/Ciro_alejandro1/status/1553533006651998209 El negro Enrique EXPLOSIVO contra Hernán Lombardi: "Vos fuiste gobierno, ¿Te acordás?, con Mauricio Macri y fueron un desastre y ahora dan clases?... ustedes tienen que dar explicaciones" pic.twitter.com/8mF8mMMfaV — Alejandro (@Ciro_alejandro1) July 31, 2022

Y agregó: "Todo el mundo me dice: 'no te metas', 'callate la boca', estoy podrido de callarme la boca, hermano. Yo también soy argentino, amo este país, y mucho más que vos Lombardi, no tengas duda, y defiendo la bandera argentina mucho más que vos".

"Dejá de dar lecciones, que ustedes cuando fueron gobierno hicieron un desastre", concluyó el duro mensaje que lo convirtió en viral.