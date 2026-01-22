"El episodio no fue imprevisible", afirma el Colegio de Geólogos

El Colegio Profesional de Geólogos del Chubut expresó su solidaridad con los vecinos afectados y advirtió que el episodio “no fue imprevisible”. Reclamó planificación territorial, normas específicas y estudios obligatorios para reducir la exposición a riesgos naturales.

Tras los deslizamientos registrados en los últimos días en la ladera sur del cerro Hermitte, que afectaron a los barrios Sismográfica, Marquesado, Los Tilos y Médanos, el Colegio Profesional de Geólogos de la Provincia del Chubut manifestó su acompañamiento a las familias damnificadas y abrió un debate de fondo sobre la manera en que se planifica y gestiona el territorio en la región.

Desde la entidad señalaron que lo ocurrido generó una lógica conmoción social, pero subrayaron que, desde el punto de vista técnico, no se trató de un hecho inesperado.

“Existen antecedentes y estudios de riesgo geológico que ya advertían sobre la inestabilidad del sector y recomendaban restricciones en el uso del suelo y en determinadas actividades. La desatención de esas alertas incrementa el riesgo y expone directamente a la población, las viviendas y la infraestructura urbana”, indicaron.

El Colegio remarcó que ciudades como Comodoro Rivadavia y Rada Tilly comparten problemáticas geológicas similares y cuentan con áreas que requieren “evaluaciones específicas y planificación preventiva frente a amenazas naturales”.

En ese sentido, destacaron que la geología cumple un rol central en la identificación de zonas inestables, la determinación de la aptitud de los terrenos y la anticipación de procesos como deslizamientos, caídas de rocas o inundaciones.

Si bien reconocieron la importancia de las soluciones de ingeniería en la gestión del riesgo, enfatizaron que cualquier intervención debe estar precedida por un análisis geológico adecuado del área involucrada. “Sin ese diagnóstico previo, las medidas correctivas pierden eficacia y pueden incluso agravar la situación”, advirtieron.

ORDENANZAS CLARAS

En el plano institucional, el Colegio planteó la necesidad de avanzar en políticas públicas y marcos normativos que fortalezcan la prevención y el control del riesgo geológico. Entre las propuestas, se destacó la elaboración de ordenanzas que establezcan la obligatoriedad de informes de riesgo geológico antes de autorizar nuevos desarrollos urbanísticos, obras o actividades, así como la realización de estudios específicos en sectores que hoy presentan condiciones de riesgo.

Finalmente, los profesionales subrayaron la importancia de la divulgación y el trabajo directo con la comunidad. Propusieron impulsar charlas informativas, especialmente en zonas vulnerables, para generar conciencia, brindar información clara y promover la participación vecinal en estrategias de prevención y sistemas de alerta temprana, como parte de una gestión integral del riesgo.