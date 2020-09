La mujer este lunes volvió a denunciar a su expareja Emanuel Caruso por recibir llamadas suyas, por publicar fotos íntimas suyas con un perfil falso de Facebook y por "molestar a mi familia y mis amigos". La víctima aseguró que no tiene respuestas de las autoridades judiciales y este martes irá a la Fiscalía.

El ex de Natalia sigue difundiendo fotos íntimas

Natalia Cabrera no tuvo más opción que hacer pública su situación ante el calvario y hostigamiento que sufre por parte de su expareja, Emanuel Jesús Caruso, quien cumple arresto domiciliario en Lago Puelo.

El hombre acumula más de una veintena de causas que incluyen otros graves delitos como “pornovenganza” y contra la integridad sexual. La víctima el viernes último y este lunes radicó sendas denuncias ante la Comisaría de la Mujer Zona Norte por recibir llamadas telefónicas de un número desconocido que supone que serían realizadas por Caruso.

También afirmó que distintos amigos suyos encontraron un perfil falso de Facebook con la identidad de ella, donde se publican fotos íntimas suyas. Este lunes Natalia dejó asentado que un amigo suyo “me dijo que había una página porno mundial”, donde “están mis fotos”.

La víctima aportó todas las capturas respectivas como pruebas y agregó que desde el 5 de septiembre “está activa esa cuenta y son todas las fotos que me sacó (Caruso)”.

Y este lunes además concurrió al banco Chubut con el propósito de retirar la cuota alimentaria de la hija que tiene en común con Caruso, pero el cajero le retuvo la tarjeta de debido.

Al averiguar con el personal de la entidad le explicaron que dicha tarjeta “había sido denunciada por robo” y que “debe haber sido por alguien que conozco y tenga los datos de la tarjeta o cuenta, y el único que los tiene es Caruso”, denunció Natalia ante la policía.

En este contexto, “este tipo sigue, no sé qué hacer y la Justicia no hace nada. Me está haciendo la vida imposible, estoy re podrida, molesta a mi familia y a mis amigos”.

La mujer anticipó que este martes concurrirá al edificio de la Fiscalía y permanecerá allí hasta que tenga respuestas de sus denuncias. También reclamará que fiscales continúan con sus distintas causas, debido a que María Laura Blanco ya no está al frente de la agencia de Violencia de Género y Martín Cárcamo habría sido reemplazado en la agencia de Delitos Sexuales.