El futsal mayor se disputa en Comodoro y Rada Tilly

La Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia desarrollará este fin de semana una nueva fecha del torneo Apertura 2022. La actividad se llevará a cabo en el gimnasio municipal 1, en el Club Ingeniero Huergo como así también en el gimnasio de la Escuela Nº 718 de Rada Tilly.En ese contexto, se estarán jugando partidos de todas las categorías, es decir de ascenso, de Honor, como así también de la C-20, destacando que este sábado y domingo, quince jugadores no estarán disputando la jornada, ya que se integraron a la selección mayor de Comodoro Rivadavia para jugar en Mendoza el Torneo de Selecciones "A" desde este domingo hasta el sábado de la próxima semana.Entonces, este sábado habrá actividad en el municipal 1 y en Rada Tilly, mientras que el domingo, se jugarán partidos en el gimnasio principal del Huergo y también en la Escuela 718 de la villa balnearia.

........................

Programa

Sábado en el gimnasio municipal 115:00 Manantiales vs Guardianes Futsal; B2, 2ª fecha.16:00 Multirubro Frutillitas vs Gremio FC; A2, 3ª fecha.17:00 La Vecindad vs El Cervecero; A5, 3ª fecha.18:00 CIPA vs Real Sur; A5, 2ª fecha.19:00 Chacabuco vs K-Sandra Futsal; A6, 2ª fecha.20:00 Sport Boys vs 26 de Septiembre; Honor 1, 2ª fecha.

Domingo en el Club Ingeniero Huergo - parquet10:00 Intoxicados vs Raúl Cars; B3, 3ª fecha.11:00 Galatasaray vs Deportivo Moure; B1, 3ª fecha.12:00 Malandras vs 15 de Diciembre: B3, 3ª fecha.13:00 Quilmes J. Neman vs Belgrano Nuevo; B1, 3ª fecha.14:00 City Futsal vs El Tropillero; B1, 3ª fecha.15:00 Rústicos Predilectos vs TBT; B2, 2ª fecha.16:00 Niupi FC vs El Lobito; C-20, Zona 2, 3ª fecha.17:00 CIPA vs Casino Futsal; C-20, Zona 1, 1ª fecha.18:05 Satsaid vs Petroleros Futsal; Honor 1, 3ª fecha.19:25 70/30 MyF vs Cepatacal; Honor 2, 3ª fecha.20:40 Zeus FC vs Inter; Honor 2, 3ª fecha.21:45 La Proveeduría vs Sport Boys; C-20, Zona 2, 3ª fecha.

Sábado en el gimnasio de la Escuela Nº 718 - Rada Tilly3ª fecha15:00 Centinela vs Patagónico FC; B1.16:00 Fuerte Al Medio vs El Globito; B1.17:00 Carnicería Malvinas Sur vs Transporte Laudale; A6.18:05 Niupi FC vs Puerto Nuevo; A6.19:00 Parma B vs Electromecánica Sur; B4.20:00 Inter vs Lanús; C-20, Zona 1.21:00 Cepatacal vs Casino CR; C-20, Zona 1.22:00 Parma vs La Banda de Pirulo; A3.

Domingo en el gimnasio de la Escuela Nº 718 - Rada Tilly3ª fecha10:00 LVP-La Plaza vs Corrada; B3.11:00 Los Amigos vs Alma Gaucha; B3.12:00 Lazio vs Río Sur; interzonal B3-B4.13:00 Bahía Blanca Viviendas vs Piñas del Sur; B2.14:00 Atletic Casino vs Deportivo Comodoro; A3.15:00 Davies Automotores vs Juan XXIII; A4.16:00 Neroazurro vs Petrosar Fuchs; A3.17:00 La Cumbre vs Panadería San Cayetano; A-5, 2ª fecha.18:05 Swansea vs Metales Emanuel; A1.19:05 Carnicería Malvinas Sur vs Patagónico FC; C-20, Zona 1.20:00 209 Futsal vs Gesta de Malvinas; A1.21:00 Lanús vs Black Futsal; A4.