El futsal promocional sigue con las semifinales

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dio a conocer la programación del torneo Apertura 2022 prevista para este fin de semana largo, destacando que el domingo no se jugará por celebrarse el Día del Padre.

En ese contexto, la actividad tanto de este viernes como la del sábado se desarrollará en el gimnasio municipal 2 "Valentín Gonzalo" del barrio Pueyrredón, mientras que el lunes, la acción continuará en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.De ese modo, este fin de semana se estarán jugando no solo partidos de las semifinales de ida y vuelta, sino también encuentros que todavía están jugando la fase regular, sobre todo en las categorías más pequeñas.

Programa

Viernes en el gimnasio municipal 210:00 Matadores vs Juventud Unida; C-09, 2013, 11ª fecha.10:45 Huracán vs Asturiano; C-09, 2013, 11ª fecha.11:30 Nueva Generación vs La Super Económica; C-09, 2014, 9ª fecha.12:15 Asturiano vs Halcones Dorados; C-09, 2014, 9ª fecha.13:00 Casino CR vs La Super Económica; C-07, 2015, 11ª fecha.13:45 Lanús infantil vs El Lobito; C-07, 2015, 11ª fecha.14:30 La Super Económica vs Huracán; C-11, 2012, semifinal ida.15:20 Lanús Infantil vs Flamengo; C-11, 2012, semifinal ida.16:10 Huracán vs Matadores; C-11, 2011, semifinal ida.17:00 Titanes FC vs Mutual Petroleros; C-11,2011, semifinal ida.17:50 Chacarita vs La Super Económica "B"; C-13, 2009-10, semifinal ida.18:50 Titanes FC vs Asturiano; C-13, 2009-10, semifinal ida.19:50 Lanús Infantil vs Juanes Motos FS "B"; C-15, 2007-08, semifinal revancha.20:50 Flamengo vs El Lobito; C-17, 2005-06, semifinal ida.21:50 CIPA vs Casino Futsal; C-17, 2005-06, semifinal ida.

Sábado en el gimnasio municipal 218:00 La Super Económica "B" vs Chacarita; C-13, 2009/10, semifinal revancha.19:20 Asturiano vs Titanes FC; C-13, 2009/10, semifinal revancha.20:30 El Lobito vs Flamengo; C-17, 2005/06, semifinal revancha.21:40 Casino Futsal vs CIPA; C-17, 2005/06, semifinal revancha.

Lunes en el Club Huergo - parquet13:00 La Super Económica vs Chacarita; C-09, 2013, 11ª fecha.13:45 Halcones Dorados vs Flamengo; C-09, 2013, 11ª fecha.14:30 Lanús Infantil vs Huracán; C-09, 2014, 9ª fecha.15:15 Casino CR vs Flamengo; C-09, 2014, 9ª fecha.16:00 Flamengo vs Huracán; C-07, 2015, 11ª fecha.16:45 Huracán vs La Super Económica; C-11, 2012, semifinal revancha.17:45 Flamengo vs Lanús Infantil; C-11, 2012, semifinal revancha.18:45 Matadores vs Huracán; C-11, 2011, semifinal revancha.19:45 Mutual Petroleros vs Titanes FC; C-11, 2011, semifinal revancha.20:45 Chacarita/La Super Económica "B" vs Asturiano/Titanes FC; C-13, 2009-10, 3º puesto.21:45 CIPA/Casino Futsal vs El Lobito/Flamengo; C-17, 2005-06, 3º puesto.22:45 MyL vs Juanes Motos FS "A"; C-13, 2007/08, semifinal revancha.