El Gran Premio "Asociación Mar y Valle" corre sus cinco finales

El sábado fue tiempo de clasificación y series, mientras que este domingo se desarrollará en Trelew la primera fecha del calendario provincial 2026 de automovilismo.

Este domingo se correrá en el autódromo Mar y Valle de Trelew, la primera fecha de la temporada 2026 del campeonato provincial de automovilismo.

A partir de las 9:50 se llevarán a cabo las pruebas de tanques llenos, mientras que a las 11:50 se largará la primera final de esta fecha inicial, competencia que organiza la Asociación Mar y Valle, con la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

La mañana de este sábado, mientras tanto, arrancó con el cuarto entrenamiento para cada una de las categorías, y luego dieron comienzo las clasificaciones, donde los más veloces fueron Pablo Arabia (Turismo Pista 1.100cc), Fabián López (Turismo Pista Gol 1.6), Miguel Otero (Turismo Carretera Austral), Cristian Marsicano (Renault 12) y Emiliano López (Turismo Carretera Patagónico).

La primera categoría en correr sus baterías fue la de los R-12, donde el ganador de la primera resultó el deseadense Sebastián Marsicano con un tiempo de 8’20”024/1000, mientras que Abel Panquilto, venció en la segunda con un registro de 8’56”106/1000.

Seguidamente, se largó la serie del TC Austral y la victoria fue para el “poleman” y actual campeón Miguel Otero, quien con su Dodge, estableció un tiempo de 6’50”401/1000.

Por su parte, Emiliano López (Chevrolet), quien fue otro de los campeones de la temporada 2025, se quedó con la victoria en la única serie del TC Patagónico, con un tiempo de 6’26”030/1000.

La tarde tuerca en el “Mar y Valle” continuó con las series del Turismo Pista Gol 1.6. El ganador de la primera fue el rawsense Maximiliano Valle, con un registro de 6’57”535/1000, mientras que en la segunda, ganó el caletense Daniel Miranda, que se impuso con un tiempo de 7’05”197/1000.

La actividad del sábado terminó con las baterías del Turismo Pista 1.100cc. la categoría que más pilotos presentó en esta primera fecha de Trelew.

Los ganadores fueron Pablo Arabia, que se quedó con la primera serie recién en el final; el campeón Martín Jones dominó en la segunda, mientras que Martín Muñoz hizo lo propio quedándose con la victoria en la tercera batería.

Como la de Jones fue la más veloz, entonces este domingo largará desde el primer lugar, seguido de Arabia y Muñoz.

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Panorama

Renault 12

1ª Serie (6 vueltas)

1º Sebastián Marsicano 8’20”024/1000

2º Juan José Campano a 0’171/1000

3º Mauro Ludden a 0’658/1000

4º Marcos Panquilto a 0’878/1000

5º Federico Baima a 2’004/1000

6º Franco Allochis a 2’768/1000

7º Cristian Marsicano a 4’104/1000

8º Santiago Márquez a 10’488/1000

9º Ezequiel González a 10’959/1000

10º Héctor Montenegro a 35’208/1000

11º René Ludden a 5 vueltas

12º Jaime Soto a 5 vueltas

2ª Serie (6 vueltas)

1º Abel Panquilto 8’56”108/1000

4º Lucas Nicolia a 0’148/1000

3º Gianfranco Mesiti a 0’497/1000

4º Javier Casas a 3’574/1000

5º Lautaro Soto a 7’608/1000

6º José Carrasco a 33’824/1000

7º Mario Cambareli a 1 vuelta

8º Juan Kriastiansen a 3 vueltas

9º Sebastián Sandoval a 4 vueltas

10º Alejandro Insúa a 5 vueltas

11º Sebastián Acosta -----

TC Austral (6 vueltas)

Serie Unica

1º Miguel Otero (Dodge) 6’50”401/1000

2º Sergio Larreguy (Ford) a 1’712/1000

3º Javier Figueroa (Ford) a 2’620/1000

4º Fernando Vázquez (Dodge) a 4’660/1000

5º Gustavo González (Torino) a 10’987/1000

6º Gabriel Vázquez (Chevrolet) a 11’270/1000

7º Eduardo Varone (Ford) a 12’831/1000

8º Javier Hernández (Chevrolet) a 13’130/1000

9º Emanuel García (Ford) a 21’770/1000

10º Rubén Pires (Ford) a 26’060/1000

11º Marcelo Pérez (Ford) a 1 vuelta

TC Patagónico

Serie Unica

1º Emiliano López (Chevrolet) 6’26”030/1000

2º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 0’326/1000

3º Nazareno López (Chevrolet) a 2’133/1000

4º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 2’949/1000

5º Tomás Oliver (Chevrolet) a 3’836/1000

6º Pablo Pires (Ford) a 4’799/1000

7º Axel Oliver (Torino) a 4’954/1000

8º Daniel Laudonio (Chevrolet) a 20’810/1000

9º Sebastián Naso (Ford) a 20’951/1000

10º Daniel Sosa (Chevrolet) a 32’654/1000

11º Jorge Ruggero (Chevrolet) a 5 vueltas

12º Mauricio Naso (Ford) -------

TP Gol 1.6

1ª Serie

1º Maximiliano Valle 6’57”535/1000

2º Fabián López a 1’912/1000

3º Nicolás D’Elías a 3’663/1000

4º Martín Ebene a 7’297/1000

5º Benjamín Conti a 7’483/1000

6º Gabriel Gonzalo a 8’401/1000

7º Nicolás Vales a 11’555/1000

8º Luis Simoes a 14’347/1000

9º Nicolás Rodríguez a 54’271/1000

10º Ayrton Sierra a 58’304/1000

2ª Serie

1º Daniel Miranda 7’05”197/1000

2º Agustín Montecino a 0359/1000

3º Daniel James a 1’537/1000

4º Martín Coronel a 1’665/1000

5º Arian Gómez a 2’703/1000

6º Federico Fraccaro a 6’481/1000

7º Flavio Carugo a 7’065/1000

8º Fernando Przybytek a 7’175/1000

9º Lucas Vega a 49’762/1000

10º Alberto Vitorino Pinto a 2 vueltas

TP 1.100cc

1ª Serie

1º Pablo Arabia 7’51”477/1000

2º Santiago Acevedo a 0’008/1000

3º Gino Finiguerra a 0’104/1000

5º Franco Vallejos a 0’365/1000

6º Daniel Nogales a 0’617/1000

7º José Luis Pires a 1’500/1000

8º Jeremías Saldivia a 4’423/1000

9º Ricardo Redondo a 29’976/1000

10º Franco Bustos a 2 vueltas

11º Ariel Larreburo --------

12º Leonardo Carrión --------

2ª Serie

1º Martín Jones 7’49”466/1000

2º Santiago Villar a 0’207/1000

3º Valentino Carugo a 12’144/1000

4º Cristian Augusto a 16’643/1000

5º Federico Rinardi a 19’956/1000

6º Pedro Fasiolo a 26’780/1000

7º Ariel Basualdo a 30’156/1000

8º Isaías Calisto a 1 vuelta

9º Paul Peruzzoti a 1 vuelta

10º Pablo Eckerman a 4 vueltas

11º Mariano Ayup a 5 vueltas

12º Rubén Grier -------

3ª Serie

1º Martín Muñoz 7’53”160/1000

2º Juan Cruz Centeno a 0’146/1000

3º Luciano Matazmala a 0’281/1000

4º Luciano Centeno a 2’350/1000

5º Sebastián Alvarez a 2’552/1000

6º Agustín Villa a 2’718/1000

7º Franco Fernández a 26’789/1000

8º Angel Mano a 28’340/1000

9º Darío Lombardo a 42’751/1000

10º Benjamín Carrizo a 2 vueltas

11º Ian Awstin --------