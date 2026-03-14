El Gran Premio "Asociación Mar y Valle" corre sus cinco finales

Este domingo se correrá en el autódromo Mar y Valle de Trelew, la primera fecha de la temporada 2026 del campeonato provincial de automovilismo.
A partir de las 9:50 se llevarán a cabo las pruebas de tanques llenos, mientras que a las 11:50 se largará la primera final de esta fecha inicial, competencia que organiza la Asociación Mar y Valle, con la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.
La mañana de este sábado, mientras tanto, arrancó con el cuarto entrenamiento para cada una de las categorías, y luego dieron comienzo las clasificaciones, donde los más veloces fueron Pablo Arabia (Turismo Pista 1.100cc), Fabián López (Turismo Pista Gol 1.6), Miguel Otero (Turismo Carretera Austral), Cristian Marsicano (Renault 12) y Emiliano López (Turismo Carretera Patagónico).
La primera categoría en correr sus baterías fue la de los R-12, donde el ganador de la primera resultó el deseadense Sebastián Marsicano con un tiempo de 8’20”024/1000, mientras que Abel Panquilto, venció en la segunda con un registro de 8’56”106/1000.
Seguidamente, se largó la serie del TC Austral y la victoria fue para el “poleman” y actual campeón Miguel Otero, quien con su Dodge, estableció un tiempo de 6’50”401/1000.
Por su parte, Emiliano López (Chevrolet), quien fue otro de los campeones de la temporada 2025, se quedó con la victoria en la única serie del TC Patagónico, con un tiempo de 6’26”030/1000.
La tarde tuerca en el “Mar y Valle” continuó con las series del Turismo Pista Gol 1.6. El ganador de la primera fue el rawsense Maximiliano Valle, con un registro de 6’57”535/1000, mientras que en la segunda, ganó el caletense Daniel Miranda, que se impuso con un tiempo de 7’05”197/1000.
La actividad del sábado terminó con las baterías del Turismo Pista 1.100cc. la categoría que más pilotos presentó en esta primera fecha de Trelew.
Los ganadores fueron Pablo Arabia, que se quedó con la primera serie recién en el final; el campeón Martín Jones dominó en la segunda, mientras que Martín Muñoz hizo lo propio quedándose con la victoria en la tercera batería.
Como la de Jones fue la más veloz, entonces este domingo largará desde el primer lugar, seguido de Arabia y Muñoz.
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Panorama
Renault 12
1ª Serie (6 vueltas)
1º Sebastián Marsicano 8’20”024/1000
2º Juan José Campano a 0’171/1000
3º Mauro Ludden a 0’658/1000
4º Marcos Panquilto a 0’878/1000
5º Federico Baima a 2’004/1000
6º Franco Allochis a 2’768/1000
7º Cristian Marsicano a 4’104/1000
8º Santiago Márquez a 10’488/1000
9º Ezequiel González a 10’959/1000
10º Héctor Montenegro a 35’208/1000
11º René Ludden a 5 vueltas
12º Jaime Soto a 5 vueltas
2ª Serie (6 vueltas)
1º Abel Panquilto 8’56”108/1000
4º Lucas Nicolia a 0’148/1000
3º Gianfranco Mesiti a 0’497/1000
4º Javier Casas a 3’574/1000
5º Lautaro Soto a 7’608/1000
6º José Carrasco a 33’824/1000
7º Mario Cambareli a 1 vuelta
8º Juan Kriastiansen a 3 vueltas
9º Sebastián Sandoval a 4 vueltas
10º Alejandro Insúa a 5 vueltas
11º Sebastián Acosta -----
TC Austral (6 vueltas)
Serie Unica
1º Miguel Otero (Dodge) 6’50”401/1000
2º Sergio Larreguy (Ford) a 1’712/1000
3º Javier Figueroa (Ford) a 2’620/1000
4º Fernando Vázquez (Dodge) a 4’660/1000
5º Gustavo González (Torino) a 10’987/1000
6º Gabriel Vázquez (Chevrolet) a 11’270/1000
7º Eduardo Varone (Ford) a 12’831/1000
8º Javier Hernández (Chevrolet) a 13’130/1000
9º Emanuel García (Ford) a 21’770/1000
10º Rubén Pires (Ford) a 26’060/1000
11º Marcelo Pérez (Ford) a 1 vuelta
TC Patagónico
Serie Unica
1º Emiliano López (Chevrolet) 6’26”030/1000
2º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 0’326/1000
3º Nazareno López (Chevrolet) a 2’133/1000
4º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 2’949/1000
5º Tomás Oliver (Chevrolet) a 3’836/1000
6º Pablo Pires (Ford) a 4’799/1000
7º Axel Oliver (Torino) a 4’954/1000
8º Daniel Laudonio (Chevrolet) a 20’810/1000
9º Sebastián Naso (Ford) a 20’951/1000
10º Daniel Sosa (Chevrolet) a 32’654/1000
11º Jorge Ruggero (Chevrolet) a 5 vueltas
12º Mauricio Naso (Ford) -------
TP Gol 1.6
1ª Serie
1º Maximiliano Valle 6’57”535/1000
2º Fabián López a 1’912/1000
3º Nicolás D’Elías a 3’663/1000
4º Martín Ebene a 7’297/1000
5º Benjamín Conti a 7’483/1000
6º Gabriel Gonzalo a 8’401/1000
7º Nicolás Vales a 11’555/1000
8º Luis Simoes a 14’347/1000
9º Nicolás Rodríguez a 54’271/1000
10º Ayrton Sierra a 58’304/1000
2ª Serie
1º Daniel Miranda 7’05”197/1000
2º Agustín Montecino a 0359/1000
3º Daniel James a 1’537/1000
4º Martín Coronel a 1’665/1000
5º Arian Gómez a 2’703/1000
6º Federico Fraccaro a 6’481/1000
7º Flavio Carugo a 7’065/1000
8º Fernando Przybytek a 7’175/1000
9º Lucas Vega a 49’762/1000
10º Alberto Vitorino Pinto a 2 vueltas
TP 1.100cc
1ª Serie
1º Pablo Arabia 7’51”477/1000
2º Santiago Acevedo a 0’008/1000
3º Gino Finiguerra a 0’104/1000
5º Franco Vallejos a 0’365/1000
6º Daniel Nogales a 0’617/1000
7º José Luis Pires a 1’500/1000
8º Jeremías Saldivia a 4’423/1000
9º Ricardo Redondo a 29’976/1000
10º Franco Bustos a 2 vueltas
11º Ariel Larreburo --------
12º Leonardo Carrión --------
2ª Serie
1º Martín Jones 7’49”466/1000
2º Santiago Villar a 0’207/1000
3º Valentino Carugo a 12’144/1000
4º Cristian Augusto a 16’643/1000
5º Federico Rinardi a 19’956/1000
6º Pedro Fasiolo a 26’780/1000
7º Ariel Basualdo a 30’156/1000
8º Isaías Calisto a 1 vuelta
9º Paul Peruzzoti a 1 vuelta
10º Pablo Eckerman a 4 vueltas
11º Mariano Ayup a 5 vueltas
12º Rubén Grier -------
3ª Serie
1º Martín Muñoz 7’53”160/1000
2º Juan Cruz Centeno a 0’146/1000
3º Luciano Matazmala a 0’281/1000
4º Luciano Centeno a 2’350/1000
5º Sebastián Alvarez a 2’552/1000
6º Agustín Villa a 2’718/1000
7º Franco Fernández a 26’789/1000
8º Angel Mano a 28’340/1000
9º Darío Lombardo a 42’751/1000
10º Benjamín Carrizo a 2 vueltas
11º Ian Awstin --------