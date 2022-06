El hóckey disputó la segunda fecha del Torneo Indoor 2022

El último fin de semana se disputó en instalaciones del gimnasio de la Escuela Nº 211 que se encuentra ubicada entre Lisandro de la Torre y Roca del barrio Isidro Quirioga, la segunda fecha del Torneo Indoor 2022 que organiza la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, la acción que se desarrolló el sábado tuvo partidos de las categorías Sub 14 y Sub 16, mientras que el domingo, los encuentros correspondieron a la Sub 19 y Primera Damas.

En la categoría Mayor, Calafate Azul goleó 14-0 a Santa Verde por la zona 1, mientras que por la 2, Chenque RC se impuso por 17-0 sobre Comodoro Azul.

Otra de las goleadas que se registraron por la segunda fecha fue en la Sub 16, donde Náutico Verde se impuso por 20-0 a Portugués Verde, en partido correspondiente a la zona 2.

Mientras que por la Sub 14, Comodoro Rojo le ganó 10-1 a Portugués Verde por la zona 2, mientras que Náutico Verde le ganó 13-0 a Santa Verde.

Y en Sub 19 los dos partidos jugados terminaron empatados. Por la zona 1, Náutico Negro y Santa Negro igualaron 3-3, mientras que Santa Verde y Chenque RC fue 4-4 por la zona 2.

Panorama de la 2ª fecha

SABADO

Cancha: Gimnasio de la Escuela Nº 211 (Bº Isidro Quiroga).

Sub 14

Zona 1

- Náutico Amarillo 3 / Calafate Azul 5.

- Chenque RC 1 / Portugués Rojo 4.

Zona 2

- Náutico Verde 13 / Santa Verde 0.

- Comodoro Rojo 10 / Portugués Verde 1.

Sub 16

Zona 1

- Portugués Rojo 7 / Náutico Amarillo 2.

- Santa Negro 0 / Calafate Azul 8.

Zona 2

- Náutico Verde 20 / Portugués Verde 0.

- Calafate Negro 1 / Chenque RC 6.

DOMINGO

Cancha: Gimnasio de la Escuela Nº 211 (Bº Isidro Quiroga)

Sub 19

Zona 1

- Náutico Negro 3 / Santa Negro 3.

Zona 2

- Santa Verde 4 / Chenque RC 4.

Primera Damas

Zona 1

- Tiro Federal 0 / Náutico Amarillo 3.

- Santa Verde 0 / Calafate Azul 14.

Zona 2

- Santa Negro 5 / Portugués Rojo 1.

- Comodoro Azul 0 / Chenque RC 17.

- Náutico Negro 7 / Portugués Rojo 1.