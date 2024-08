El insólito error de Conmebol con la lista de jugadores de Boca

Boca se enfrentó nuevamente con errores en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana. En este caso, para jugar contra Cruzeiro por octavos de final el próximo jueves, en la página web oficial de la Conmebol apareció una nómina sin Milton Giménez, uno de los refuerzos del Xeneize.

Los cinco cambios que anunció Boca en julio fueron los siguientes: entrarían Gary Medel, Toto Belmonte, Brian Aguirre, Milton Giménez y Agustín Martegani en reemplazo de Darío Benedetto, Jorman Campuzano, Román Rodríguez, Ezequiel Bullaude y Luca Langoni, todos jugadores que dejaron el club en este mercado de pases.

Sin embargo, una de esas modificaciones no aparecía reflejada y no se podía ver el nombre del exdelantero de Banfield en la publicación de la Conmebol. En cambio figuraban nombres como el de Nicolás Valentini, quien no es tenido en cuenta por un conflicto dirigencial hace tiempo, o Lucas Blondel, lesionado.

También figuraban Ezequiel Fernández, vendido al fútbol árabe, y Norberto Briasco, cedido a préstamo a Gimnasia.

Un rato después, cuando el tema tomó repercusión en las redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol corrigió el error y finalmente apareció el nombre de Milton Giménez entre los jugadores habilitados por el Xeneize para jugar los octavos de final.

Cabe destacar que esta lista será para los partidos ante Cruzeiro y que luego, en caso de que Boca logre clasificarse a cuartos, podría volver a presentar una nueva nómina.