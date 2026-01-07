La banda de Comodoro Rivadavia fue confirmada para el Gran Festival Internacional de Jineteada y Folclore de Puerto Ibáñez, en la Región de Aysén, que celebrará su 24º aniversario del 16 al 18 de enero.

El Jamaikino dirá presente en el mayor festival de jineteada y folclore de Chile

El Jamaikino inicia el año con un paso firme fuera del país. El grupo comodorense formará parte del Gran Festival Internacional de Jineteada y Folclore de Puerto Ibáñez, considerado el encuentro de su tipo más importante de Chile y uno de los eventos culturales de mayor convocatoria en la Región de Aysén.

La participación se dará en el marco de la 24ª edición del festival, que se desarrollará durante tres jornadas —16, 17 y 18 de enero— y reunirá a artistas de distintos puntos de la Patagonia y del continente, junto a las tradicionales competencias de jineteada y expresiones del folclore regional.

Para la banda, el compromiso internacional marca un comienzo de año significativo, en la antesala de un 2026 especial: El Jamaikino cumplirá dos décadas de trayectoria y abre ese camino con un escenario de gran escala y proyección regional.

Actualmente, la formación está integrada por Marcos “El Bocha” Díaz en octapad, Fabián Cardoso en guitarra, Francisco Maldonado en bajo, Jorge “El Kode” Reynoso en piano y Fernando Fabres en voz.

Con este desembarco en Puerto Ibáñez, el grupo suma un nuevo capítulo a su recorrido artístico y refuerza su presencia en el circuito patagónico binacional.