Carlos Richieri, cuya sentencia fue anulada tras detectarse el uso de Inteligencia Artificial, fue denunciado por abogados que lo acusan de lucrar con capacitaciones privadas y de utilizar instalaciones judiciales para fines comerciales.

El juez que usó IA en un fallo también vendía cursos online y lo denunciaron

El juez Carlos Richieri vuelve a quedar en el centro de la polémica. Luego de que tiempo atrás se anulara una de sus sentencias en Esquel por la utilización de Inteligencia Artificial en la redacción del fallo, ahora enfrenta una nueva denuncia que vuelve a poner en cuestión su desempeño como magistrado.

Un grupo de abogados, entre los que se encuentra Raúl Heredia, lo denunció por el presunto ejercicio de actividades comerciales incompatibles con su función judicial. Según la presentación, Richieri habría desarrollado una estructura privada de capacitación y asesoramiento jurídico paralela a su cargo en la Justicia.

“Montó una verdadera empresa comercial: una academia de destrezas forenses, asesoramiento para abogados y clases particulares, todo a cambio de dinero, además de cursos online que pueden ser adquiridos”, sostuvo Heredia al fundamentar la denuncia.

El letrado también señaló que el magistrado utilizaría oficinas de los Tribunales de Esquel para promocionar y desarrollar estas capacitaciones, lo que —según plantea— agravaría la situación al involucrar recursos del Poder Judicial en actividades privadas con fines de lucro.

La denuncia incorpora además un video difundido públicamente en el que Richieri cuestiona a los magistrados que intervinieron en la anulación de su fallo, a quienes calificó de “iluminados”. En ese mismo material, de acuerdo con la presentación, también habría expresado agravios personales contra Heredia y contra el abogado Pérez Galimberti.