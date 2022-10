El líder de Revolución Federal no hizo los muebles pagados por Caputo

El abogado defensor Nilo Medina confirma la recepción del dinero, no logra explicar cómo el Grupo Caputo logró llegar hasta la carpintería localizada en Boulogne, pero admite que el violento joven no hizo el trabajo: lo "tercerizó " "porque no tenía capacidad de hacerlo".