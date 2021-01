El Loco Banderita está internado en grave estado

El Mundo Boca se ha visto conmovido en las últimas horas por la noticia de que Oscar Cacho Laudonio, más conocido como el Loco Banderita, se encuentra internado en grave estado. El hombre que suele anunciar las salidas del equipo al campo de juego de la Bombonera pelea por su vida luego de que su cuadro general se viera empeorado al contraer covid-19.

Según informaron medios partidarios del Xeneize, Cacho Laudonio sufre una neumonía severa que se vio agravada por el coronavirus. Los hinchas se volcaron a las redes sociales para enviarle sus deseos de mejora a este hombre de 84 años que lleva más de cuatro décadas ligado al club de la ribera. “No afloje Loco Banderita” o “Fuerza Cacho”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en Twitter desde que se conoció la noticia.

Oscar “Cacho” Laudonio está casado hace 55 años, tiene tres hijos y varios nietos. Su hermano era Abel Laudonio, el campeón argentino welter que murió en el 2014 tras complicaciones en su salud producto de un ACV sufrido años atrás.

El Loco Banderita también está ligado al mundo del pugilismo: sus inicios fueron junto a Abel en el Club Parque Chas, de Villa Urquiza, en 1946. Ambos dieron allí sus primeras piñas y ganaban dinero mediante exhibiciones.

Su nombre comenzó a ser reconocido en el mundo del fútbol por ser la persona que estaba parada a la salida del túnel por la cual los jugadores de Boca accedían al campo de juego de la Bombonera. En los instantes previos a que aparecieran los futbolistas, solía agitar su bandera para que los cánticos de aliento comenzaran a bajar desde las gradas.

“No me imagino estar afuera de Boca y voy a volver porque la gente me pidió, soy el ídolo de los hinchas. Son 40 años que llevo acá y soy el hombre más feliz de la tierra por estar en Boca y ser querido por todos”, dijo Cacho en 2018 en una nota a Infobae. En aquel momento le habían impedido hacer su show en la previa de una serie de partidos a causa de un malentendido vinculado a la desaparición del celular de un juvenil.

Hasta Carlos Tevez y Guillermo Barros Schelotto, que por entonces era el DT del equipo, llamaron al Loco Banderita para brindarle su respaldo ante ese episodio que derivó, además, en su despido como utilero de la reserva.

“Voy a seguir siendo el “loco banderita”. Se equivocaron, esto no me lo merecía. Me pidieron disculpas por lo que pasó, ya está. Soy muy querido acá, jamás en la vida toqué un par de medias o una camiseta, nada de nada. Todos son honestos pero nadie más que yo”, sostuvo y aventuró: “Me van a hacer un monumento en Boca, me van a poner a poner al lado de Palermo por el día del hincha del hincha”.