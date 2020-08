"El medicamento no es un caramelo"

En la Legislatura se presentaron dos proyectos para reformar la Ley X Nº 71 en Chubut. Una fue presentada por la Cámaras de Farmacias y otro por el Ejecutivo provincial.

El ministro Fabián Puratich, sostuvo que la ley, aprobada el año pasado, “no fue consensuada con el Ministerio de Salud a la hora de ser sancionada, ni contó tampoco con el aval de nuestros equipos técnicos”. Esto generó críticas por parte del Colegio de Farmacéuticos de Chubut que consideraron que el funcionario habla desde un desconocimiento de la ley.

Su titular, Eduardo Molina, aseveró que “nosotros la única reunión que tuvimos con Puratich fue en la campaña del barbijo rojo y ahí nos dijo que iba a derogar la ley porque a él no le iban a poner una ley”.

“Lo que él no sabe es que nosotros trabajamos esta ley hace cuatro años e incluso mucho antes. No es que se nos ocurrió trabajar a todos los farmacéuticos del país”, agregó.

Para Molina, el titular de la cartera sanitaria busca replicar en Chubut el ideario del exministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo. “En la década del 90, Cavallo desreguló todo lo que tiene que ver con las farmacias. Hizo una diferenciación que está en contra de los dictámenes de la Organización Panamericana de la Salud, para la cual el medicamento es un bien de consumo, y nosotros decimos que es un bien social. Lo decimos en la ley y es especialmente eso”, destacó.

“El bien de consumo es que la gente tiene que tomar el medicamento como si fuera un caramelo para el consumo continuo. Entonces decimos que el consumo del medicamento tiene que ser equitativo. Tiene que haber un farmacéutico para que ese medicamento se use de forma adecuada; no se puede consumir así nomás. Si yo voy a un negocio y un vendedor me vende dos pantalones yo voy a decir que este es un excelente vendedor; en la farmacia no es así. El 90% que llega con una prescripción médica no sabe qué es lo que consume porque no tiene conocimiento del medicamento en sí”, subrayó.

“Esta ley que está en ejercicio en la provincia, la quieren derogar y volver a los 90. Cuando el ministro habla sobre esta ley está faltando a la verdad o no entendió de qué se trata. Esta ley está hace cuatro años cuando él no era ministro y no era nada”, cuestionó.

El titular del Colegio de Farmacéuticos de Chubut defendió la ley actual aseverando que el proyecto se basó en las normativas que rigen otras provincias como Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe o Misiones.

También cuestionó la participación de Puratich en la Comisión de Salud de la Legislatura para explicar sus motivos para modificar la ley. “Nosotros expusimos ante 14 diputados y al día siguiente tenían que ir las otras dos partes. La Cámara de Farmacias presentó un escrito muy pobre pero el ministro fue con una parafernalia de gente. Había abogados, secretarios y demás. Una especie de patota pero, paradójicamente, no llevó a ninguno de los que saben de la ley. Evidentemente hay un interés manifiesto de un interés del estado de tirar abajo esta ley”, criticó.