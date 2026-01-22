El Municipio cancela los festejos del aniversario

El intendente Othar Macharashvili anunció la suspensión de todas las actividades conmemorativas y afirmó que los recursos municipales se concentran en la asistencia a los vecinos afectados por la catástrofe.

La ciudad de Comodoro Rivadavia atraviesa una situación crítica a raíz del deslizamiento registrado en el Cerro Hermitte, un hecho que impactó de lleno en la vida cotidiana de la comunidad y obligó a redefinir prioridades. En este contexto, el intendente Othar Macharashvili emitió un mensaje en el que subrayó la gravedad del momento y la necesidad de una respuesta colectiva.

Ante el escenario de emergencia, el jefe comunal resolvió suspender la totalidad de los eventos previstos por el aniversario de la ciudad, que cumple 125 años el lunes 23 de febrero.

La decisión, explicó, responde a un criterio de responsabilidad institucional y solidaridad social frente a una de las coyunturas más complejas que ha enfrentado Comodoro en su historia reciente.

Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. La catástrofe del Cerro Hermitte nos obliga a actuar con responsabilidad y solidaridad.



Por eso dispuse la suspensión de todos los eventos vinculados al aniversario de la ciudad.



La prioridad del Estado… — Othar Macharashvili (@otharmach) January 22, 2026

Macharashvili remarcó además que el Estado municipal ha reorientado todos sus recursos humanos, técnicos y económicos para atender la emergencia, asistir a las familias damnificadas y garantizar acompañamiento a quienes atraviesan mayores dificultades.

“La prioridad es estar presentes donde más se necesita”, enfatizó, en un llamado a la unidad y al compromiso de toda la comunidad.