El Municipio reacondicionó los juegos de la plaza Soberanía

Los trabajos se llevaron a cabo en los juegos del espacio público situado en la Costanera. El reacondicionamiento fue realizado por el personal municipal de cara a la época estival. Es importante el compromiso de los vecinos para preservar los juegos destinados a los niños.

En el marco del plan integral de reacondicionamiento de los espacios públicos y recreativos que son utilizados cotidianamente por los vecinos, la secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, continúa con las tareas de limpieza, mantenimiento y pintado.

No obstante, tras detectarse una situación de vandalismo en los juegos ubicados en la plaza Soberanía de la Costanera local y en consecuencia la denuncia de vecinos sobre el estado de los mismos, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, indicó que “las habíamos arreglado hace un mes, pero sin embargo, los jóvenes retuercen las hamacas y las dañan, pese a estar pintadas y ordenadas, lamentablemente terminaron nuevamente rotas”.

Mientras que como respuesta inmediata sostuvo que “hoy rápidamente avanzamos y recuperamos las hamacas, dejándolas en óptimas condiciones. Y aclaramos esto para deslindar responsabilidades, porque desde el Municipio se pone en valor y se trabaja en todos los espacios públicos de la ciudad. Se repasó toda esta plaza costera, se repararon las hamacas, se revisaron todos los juegos para que no haya ninguno roto y se optimizó la iluminación del lugar. Quedó todo 100 por ciento en condiciones”, manifestó.

Asimismo, Correa reiteró: “Queremos aclarar que no fue negligencia nuestra, sino el vandalismo que vivimos día a día. Asimismo, -agregó-, estamos trabajando en el paseo costero de Restinga, y a su vez empezamos con el paseo de Caleta Córdova de cara a la época estival”.