El Municipio toma nota de las demandas de barrio Saavedra

Se avanza en un plan de ordenamiento que prioriza la transitabilidad, la seguridad vial y la puesta en valor de espacios públicos.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, junto al subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, mantuvieron un encuentro con el vicepresidente de la asociación vecinal de Saavedra, Martín Varisco, y la vocal Mercedes Dutto, con el objetivo de abordar distintas necesidades de infraestructura y coordinar acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrio Saavedra.

Respecto a la reunión en la que se analizaron diversas demandas vinculadas al mantenimiento de calles, el sistema pluvial y la recuperación de espacios recreativos, Gómez indicó que “se planteó la necesidad de ejecutar un plan de ordenamiento barrial que contemple el mejoramiento de la estabilidad de calles mediante la colocación de ripio, el mantenimiento de banquinas y la conservación del pluvial que corre paralelo a la avenida Roque González”.

Asimismo, se incluyó la puesta en valor de una plaza infantil, que conlleva el recambio de juegos y concretar mejoras en las condiciones de seguridad. “Otro de los puntos abordados fue la intervención en un playón deportivo, donde se solicitó la instalación de una contención perimetral para evitar que las pelotas salgan hacia la ruta. También se evaluó la factibilidad de construir una dársena de acceso al barrio, con el fin de optimizar la circulación vehicular”, señaló el secretario.

En materia de seguridad vial, Gómez explicó que en el encuentro “se destacó la importancia de ordenar el tránsito mediante la colocación de cartelería y el control del estacionamiento de vehículos pesados, situación que actualmente genera inconvenientes en distintos sectores del barrio. Por ello, nos comprometemos a verificar los puntos señalados y avanzar con soluciones”.

Por su parte, el subsecretario de Vialidad Urbana manifestó que “ya se vienen desarrollando trabajos en la zona, con el envío de maquinaria y el acopio de materiales en sectores estratégicos a fin de garantizar la transitabilidad ante la llegada del invierno”, al tiempo que detalló que “estamos trabajando en colectoras del Roque González y en el barrio Aeronáutico, preparándonos para la temporada invernal”.

Navarro remarcó que el plan de trabajo contempla presencia permanente en el territorio, en contacto directo con los vecinos. “Nuestra premisa es estar disponibles y dar respuestas concretas, las 24 horas”, destacó.

En tanto, el vicepresidente de la vecinal, Varisco, valoró la presencia de los funcionarios y destacó la importancia de estos espacios de diálogo. “Es muy positivo que se acerquen al barrio y puedan conocer de primera mano nuestras necesidades. Sabemos que hay urgencias, pero también creemos que hay cuestiones que deben atenderse”, expresó.

Para finalizar, el vecinalista agregó que, tras la normalización institucional de la vecinal concretada el año pasado, la comisión se encuentra trabajando en la reactivación de actividades y talleres, con el objetivo de recuperar el rol comunitario del espacio.