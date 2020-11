El Náutico Comandante Espora sumó una nueva bajada de embarcaciones

El Club Náutico Comandante Espora de Comodoro Rivadavia sumó una nueva bajada de embarcaciones, de 24 pies de longitud, que permitirá una nueva vía de ingreso al mar para distintos medios de navegación.

El “Petrel II”, una embarcación de siete tripulantes y de propiedad de Marcelo Arteaga, fue la encargada de inaugurar la nueva rampa de la costanera local.

Para el presidente del “Comandante Espora”, Alejandro Malaspina, la novedad llega luego de presentación de proyectos y una insistencia de casi 10 años que se concretó hace tres días con la botadura del “Petrel”.

“Estoy emocionado, lamento no poder estar ahí. Lo vi desde casa. Grande @Chelo Arteaga. Permítanme ser un poco egoísta pero recuerdo en este momento cuando propusimos hacer esta bajada y que con mucha discusión yo pugnaba para que sea una bajada apta para barcos de 24 pies. Me decían que era una locura que no iba a pasar jamás. Igual me conocen trabajamos, conseguimos la financiación y frente a todas las espurias discusiones la construimos”, describió Malaspina en la página del facebook de la entidad deportiva.