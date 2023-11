El nieto de Carlos Bianchi apuntó contra Mauricio Macri

Este lunes se hizo la presentación de la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri como principal frente opositor para las elecciones del 2 de diciembre en Boca, y la noticia generó mucha repercusión.

Una de las críticas más contundentes a la gestión de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme que disparó Macri fue el "maltrato" a los ídolos y a los jugadores que se fueron libres del club, como Eduardo Salvio, Agustín Rossi o Agustín Almendra.

Y ante esa declaración el que salió con los tapones de punta fue Paul Bianchi, nieto del histórico DT Carlos Bianchi, quien disparó con munición gruesa contra el exPresidente.

Mediante sus redes sociales, el nieto del Virrey apuntó directamente contra la cuestión del maltrato a los referentes históricos: "Justo vos venís a hablar de maltratar ídolos?!", escribió.

No conforme con esto, un rato más tarde reposteó un video en el que un joven ingeniero admitía que "el dirigente de fútbol que pierde una elección en su club, quiere que su equipo pierda hasta que no vuelva a ser dirigente". En este tópico, disparó: "Conozco uno que se moría si ganábamos la séptima (Copa Libertadores)".

Por qué Paul Bianchi disparó contra Mauricio Macri

Posiblemente el enojo de Paul con Macri se remonte al 23 de septiembre del 2001, cuando el tandilense todavía era el mandatario del conjunto de la Ribera. Boca venía de golear por 6-1 a Lanús en La Bombonera y Bianchi se disponía a dar la conferencia de prensa rutinaria ante una docena de periodistas, pero el ingeniero apareció repentinamente en la sala.

"Debido a los acontecimientos que hemos tenido desde el viernes último quiero aclarar algunas cosas. Creo que Bianchi es lo mejor para Boca, pero si vos, Carlos, querés tirar la toalla y pensás que no vale la pena volver a remar para el futuro es tu decisión. Estoy acá para hacer lo mismo que cuando fui a buscarte a España", dijo Macri.

La respuesta del Virrey no demoró ni 10 segundos. “Dije que no iba a hablar del contrato. Tomé la decisión de no prolongarlo, no he renunciado. No tengo por qué decir las causas. Esto es así. No hagamos circo como esos programas que pasan a las tres, cuatro de la tarde. A los 52 años no estoy para eso", aclaró.

Sin embargo, el presidente del Xeneize lo apuró para que le diera una respuesta a los hinchas: “No es justo para la gente de Boca que no sepan qué es lo que pasa. Si hay algo que se puede hacer para que te quedes, Boca lo va a hacer. ¿Está claro? Porque como máxima autoridad del club lo puedo comprometer. Pero vos tenés que decir ´Boca no puede hacer nada y es una decisión mía que quiero dar por terminado un ciclo´”.

En consecuencia, el histórico DT no solo gambeteó a Macri, sino que lo puso en jaque y lo dejó con la palabra en la punta de la lengua. "Ya dije lo que tenía que decir. Chau, felicidades...", lanzó antes de retirarse de la sala de conferencias.