El papelón de Romina Manguel tras comprar un auto usado

La periodista Romina Manguel protagonizó un insólito momento en su programa radial cuando lanzó un reclamo contra la persona que le había vendido un auto usado. Su queja, que rápidamente se viralizó, generó críticas en las redes sociales y dejó a más de uno sorprendido.

“El ratón que me vendió el auto dio de baja el telepase y hoy llego a la cabina y no tengo telepase. Chicos, el auto venía con telepase. Auto usado. Yo no le dije que lo saque. El auto venía con telepase. ¿Nadie me está entendiendo? No es personal, viene con el auto. Me lo vendió con el telepase”, expresó Manguel al aire, visiblemente molesta por lo que consideraba una falta por parte del vendedor.

Sin embargo, sus compañeros de programa no tardaron en responderle, aunque con buen tono, para aclararle que el telepase no es un accesorio que "viene incluido" con el auto, sino un servicio que debe ser abonado por quien lo utiliza. La conversación tomó un giro inesperado cuando intentaron explicarle que, al cambiar de titularidad, el pago del telepase recae sobre el nuevo dueño del vehículo, es decir, ella misma.

Lejos de calmarse, la periodista insistió en que su reclamo era válido y reiteró que el auto debía incluir el telepase, como si fuera una característica inherente al vehículo. La situación generó risas en el estudio y dejó en claro que los argumentos de Manguel no terminaban de convencer ni a sus propios colegas.

El episodio, que quedó registrado en la emisión radial, no tardó en llegar a las redes sociales, donde la periodista recibió una ola de críticas y comentarios sarcásticos. Muchos usuarios calificaron su reclamo como "insólito" y se burlaron de su insistencia en que el telepase era parte del paquete del auto usado.