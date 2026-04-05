El partido Gimnasia-Argentino se jugará el viernes 17 de abril

El encuentro fue postergado ya que el plantel de la delegación juninense no pudo arribar a Comodoro Rivadavia por el fuerte viento.

El partido entre el puntero Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y el colista Argentino de Junín, se jugará el viernes 17 de abril, confirmó la página oficial de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que estaba previsto disputarse el último viernes en el Socios Fundadores, correspondiente a una nueva fecha de la fase regular, quedó postergado ya que el plantel no pudo aterrizar en Comodoro Rivadavia a raíz del fuerte viento.

En ese contexto, Argentino -con sus planteles de Mayores y de la Liga Próximo-, siguió luego viaje hasta Trelew, donde allí sí pudo aterrizar con normalidad, regresando luego hacia Buenos Aires.

De esa manera, la próxima presentación de Gimnasia será el miércoles 8 ante Unión de Santa Fe, mientras que el sábado 11, volverá a jugar de local frente a Instituto de Córdoba.

Finalmente el cierre de la fase regular será el viernes 17, también desde las 21, ante el “Turco” juninense. Ese día, a partir de las 17, se jugará también el partido de la Liga Próximo.