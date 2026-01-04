La fiscalía buscó documentar el comportamiento del músico durante el show, en un operativo que derivó en denuncias cruzadas.

El recital de Pity Álvarez en Córdoba pasó a ser parte de la investigación en su contra por homicidio

Una junta médica evaluará el próximo 10 de febrero todos los estudios realizados hasta ahora para determinar si Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, está en condiciones de afrontar el juicio por homicidio agravado y otros delitos por los que permanece procesado. Este procedimiento se da en el marco del debate que está suspendido a la espera de los informes sobre la salud mental del músico.

En este contexto, el fiscal Sandro Abraldes dispuso que cuatro oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentaran en el recital que Álvarez ofreció el 20 de diciembre pasado en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba. El objetivo fue registrar imágenes del evento para aportar nuevos elementos a la junta médica.

Según consta en el legajo judicial al que tuvo acceso Infobae, los agentes intentaron acreditarse como prensa, pero no obtuvieron la autorización necesaria.

Desde la Fiscalía Nacional N°27, entonces, se envió un correo electrónico a la Agencia Córdoba Deportes, presidida por Agustín Calleri, para informar que los policías debían ingresar al estadio y filmar el show. La comunicación indicaba que la presencia de los oficiales tenía por fin cumplir tareas de investigación dispuestas en el marco del proceso judicial.

Fuentes judiciales confirmaron que la agencia deportiva provincial notificó a allegados de Pity Álvarez sobre la presencia policial en el recital. La hermana del músico tomó contacto con el tribunal para expresar su descontento por la medida.

Ante esta situación, el fiscal Abraldes presentó una denuncia penal contra Calleri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, argumentando que la agencia no habría realizado gestiones para facilitar el acceso de los policías y que, además, habría avisado al entorno del acusado sobre el operativo judicial.

La Agencia Córdoba Deportes respondió que no podía autorizar el ingreso de la Policía porque la organización y control del evento estaba a cargo de las productoras En Vivo Producciones S.A. y Pop Art Music. Finalmente, la empresa encargada de las entradas permitió que la PFA entre al show.

Sin embargo, cuando los policías comenzaron a filmar, un representante de Pop Art Music intervino, argumentó que la empresa detentaba los derechos de imagen y secuestró el material registrado.

El secretario de la fiscalía se contactó con la productora y, tras gestiones, las cámaras fueron devueltas a la Policía, que completó la grabación solicitada para incorporar el material a la causa judicial. Por estos hechos, el fiscal también denunció a la empresa por supuesta obstrucción a una orden judicial.

EL PROCESO

El proceso judicial que involucra a Pity Álvarez está suspendido desde marzo de 2023 y la reanudación dependerá del dictamen de la junta médica. El concierto en Córdoba y las imágenes obtenidas serán evaluadas como parte del material probatorio en la próxima audiencia del 10 de febrero, de acuerdo con información verificada en el expediente.

El rockero fue detenido en 2018 por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y, luego, trasladado al penal de Ezeiza, donde inició un tratamiento en el pabellón de salud mental para abordar sus adicciones. Desde entonces, el juicio fue suspendido en reiteradas oportunidades.

El recital de Pity Álvarez tuvo lugar el 20 de diciembre pasado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El evento fue organizado por En Vivo Producciones S.A. y Pop Art Music, mientras que la comercialización de entradas estuvo a cargo de Enigma Tickets.

Durante el espectáculo, al que asistieron más de 35 mil personas, Cristian Álvarez Congiú fue el único protagonista sobre el escenario, en una noche que convocó a público de todo el país y duró unas tres horas.