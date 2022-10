"El requisito de la pista de aterrizaje de Chacras del Faro está vencido"

En ámbitos estatales nadie sabe dónde están los títulos de propiedad de Chacras del Faro. El emprendimiento privado, emplazado sobre la playa de Kilómetro 8, es una incógnita en materia de requerimientos administrativos.

Es por eso que la concejal del Frente de Todos, Viviana Navarro, volvió a presentar un proyecto para que los diferentes organismos respondan sobre el estado de las concesiones mineras en las que se encuentra emplazado Chacras del Faro.

La iniciativa tuvo un tratamiento sobre tablas y fue aprobada por 10 votos afirmativos. Tomás Buffa (Juntos por el Cambio) y Alejandra Robledo (Frente de Todos) fueron los ausentes. La normativa establece que las autoridades deban responder dentro de 10 días hábiles.

“Ya no sé cómo preguntar o cómo pedir la información al respecto de la concesión minera que existe en esta ciudad. Cuando vino (Martín) Cerdá (ministro de Hidrocarburos de Chubut) y su equipo de trabajo dijeron que ‘la gente había avanzado sobre la concesión minera’. Me parece que tenemos un problema en el faro con una urbanización que sigue adelante atropellando cualquier ordenanza que tiene al frente y no respetando absolutamente nada de lo que debería respetar”, cuestionó Navarro.

La edil recordó que Reinaldo Van Domselaar, impulsor del loteo, sostuvo que “los concejales le daban vergüenza”, por lo que retrucó: “a mí me da vergüenza lo que están haciendo en ese lugar. Allí, hay una concesión minera y deberán decir si sigue funcionando o no. Y si esa compañía con sus balances puede invertir lo que tiene que invertir, pero no puede ser que siga pasando cualquier cosa y nadie diga nada”.

“Espero que la gente de Provincia, del Registro de la Propiedad y de Catastro, nos contesten para saber a nombre de quién están esas tierras y si sigue siendo una concesión minera. Y en caso de que siga siendo una concesión minera, entonces no se puede urbanizar”, advirtió.

Tal como viene informando El Patagónico, el Concejo Deliberante aprobó una expresión de deseo para recibir información sobre Chacras del Faro, pero jamás fue contestado. “Les entró por un oído y les salió por el otro. Por eso ahora estoy pidiendo información, citando una ley provincial de acceso a información pública. De una vez por todas que nos contesten para ver qué camino seguir y para que no sigamos con esta incertidumbre”, criticó.

Asimismo, Navarro destacó que el emprendimiento privado no cuenta ni con el Estudio de Impacto Ambiental, ni tiene mensura y que su certificado de factibilidad urbanística está vencido. “¿Qué hace urbanizando ese lugar?”, se preguntó la edil.

En este sentido, la concejal apuntó contra la pista de aterrizaje de Chacras del Faro, uno de los puntos que destaca Van Domselaar en cada entrevista. “Con el único punto que cumple la ANAC es con el certificado de factibilidad urbanística, que encima se le venció”, criticó.

“Él (por Van Domselaar) tiene que cumplir con las leyes como cualquier hijo de vecino por eso pido que nos den la información que estamos pidiendo desde hace meses”, aseguró.