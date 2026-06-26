El Socios Fundadores comienza su modernización para la Champions

Miembros de la Subcomisión de Infraestructura de Gimnasia y delegados de FIBA Américas, se reunieron este viernes para dar inicio a las modificaciones del estadio.

Este viernes se llevó a cabo una reunión entre delegados de FIBA Américas y miembros de la Subcomisión de Infraestructura del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de planificar y dar inicio a una serie de modificaciones en el Estadio Socios Fundadores.

Las obras proyectadas apuntan a modernizar y optimizar las instalaciones del estadio de acuerdo con los estándares exigidos para competencias internacionales. Dentro de los trabajos previstos se contempla la ampliación de los límites de la cancha, con un nuevo sector de plateas, brindando mejores condiciones de comodidad y experiencia para los hinchas que acompañan al “Verde” en cada encuentro.

Tras la consagración de la Liga Nacional 2025/26, el conjunto patagónico obtuvo -ya en semifinales- la clasificación a la Basketball Champions League Americas, el certamen continental más importante de clubes. En este marco, las mejoras previstas en el Socios Fundadores buscan cumplir con los requisitos establecidos por FIBA para albergar encuentros internacionales y continuar posicionando a Comodoro Rivadavia en el escenario deportivo de América.