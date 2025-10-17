El TC2000 volverá a correr en Salta

La categoría se presentará el 22 y 23 de noviembre en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” por la 11ª fecha de la temporada.

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz anunció que el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta volverá a tener automovilismo nacional con la llegada de la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA el 22 y 23 de noviembre. De esta manera, la categoría con los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia, regresará al Auto Club Salta (ACS) en el circuito largo de 4.106 metros de extensión.

Así lo anunció Gustavo Sáenz (gobernador de Salta): “Después de muchos años, el automovilismo nacional regresa al autódromo ‘Martín Miguel de Güemes’. El 22 y 23 de noviembre seremos sede de la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA. No es solo deporte: es impacto social y económico real para nuestra provincia. Significa empleo y trabajo para la hotelería, la gastronomía, el transporte y los proveedores locales; promoción turística de nuestros paisajes y cultura; oportunidades para emprendedores y un fin de semana que moviliza a miles de visitantes de todo el país. En Salta, el deporte es política de Estado. Los esperamos en el autódromo Güemes’.

La última vez que el TC2000 visitó el trazado del norte argentino fue el 21 de julio de 2019, cuando Matías Rossi se llevó la victoria con el Toyota Corolla. Segundo fue Julián Santero con el Toyota Corolla cerrando el “1-2” del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Leonel Pernía terminó tercero con el Renault Fluence del Renault Sport.

Esta será la visita Nº 8 de la categoría al circuito salteño, donde Matías Rossi es el máximo ganador con 2 victorias: ganó el 13 de abril de 2008 con Renault Megane y el 21 de julio de 2019 con Toyota Corolla.

“El regreso del TC2000 a Salta es una noticia que nos llena de orgullo. Volver a tener automovilismo nacional en nuestro circuito representa crecimiento, turismo y una oportunidad única para todo el norte argentino”, destacó Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta.

Con el regreso del autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta, el TC2000 sigue recuperando plazas históricas que volverán a tener automovilismo de primer nivel, como fue en Oberá, Misiones (Fecha 1), en 9 de Julio, Buenos Aires (Fecha 5), en General Roca, Río Negro (Fecha 6), en Junín, Buenos Aires (Fecha 7), en “El Zonda” Eduardo Copello”, San Juan (Fecha 9) y en Mercedes, Soriano - Uruguay (Fecha 10).