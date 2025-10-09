El TC2000 vuelve a correr en El Zonda luego de seis años

El 10, 11 y 12 de octubre el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan volverá a tener automovilismo nacional con la llegada de los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA y de la Copa Rookie Latam, que correrán por primera vez en el tradicional e histórico circuito sanjuanino junto al zonal cuyano.

Para el TC2000 será la 9º fecha del año que marcará el regreso a El Zonda luego de 6 años. La última visita fue el 19 de septiembre de 2019 con la victoria de Matías Milla con el Renault Fluence del Renault Sport. Matías Rossi fue segundo con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y Matías Muñoz Marchesi terminó tercero con el Fiat Tipo del Fiat Racing Team. Esta será la visita Nº33 al trazado ubicado en la Quebrada de Zonda (Rivadavia, San Juan), que tiene a Juan María Traverso como máximo ganador con 6 victorias.

Con 8 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 162 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 137 puntos y tercero Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing) con 126. En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) está primero con 203 puntos, seguido por Franco Morillo (Proracing) con 171 y por Matías Capurro (Corsi Sport) con 110.

El nuevo TC2000 con los SUV más potentes de Argentina el próximo 11 y 12 de octubre recuperará una vez más una plaza histórica: el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan como lo hizo con Oberá (Misiones), General Roca (Río Negro), 9 de Julio (Buenos Aires), Junín (Buenos Aires) y Mercedes (Uruguay).