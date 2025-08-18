El Tiro con Arco Petroquímica brilló en la Final Nacional

Leandro Núñez se coronó campeón argentino en Recurvo Sub 21, y Alejo Olivera obtuvo el oro en Raso Sub 15. La final se desarrolló en Esquel.

Leandro Núñez, integrante de Tiro con Arco Petroquímica, se consagró campeón en Recurvo masculino Sub 21 en la Final Nacional de la modalidad sala que se desarrolló en Esquel. Además, Alejo Olivera obtuvo el primer puesto en Raso masculino Sub 15.

Durante las dos jornadas, Tiro con Arco Petroquímica fue representado por cuatro arqueros: Alejo Nicolás Olivera, Leandro Núñez, Cristian Núñez y Agustín Matus, quienes se sumaron a los más de 150 arqueros pertenecientes a clubes de todo del país.

Leandro Núñez, además de lograr el primer puesto en su categoría, alcanzó el puntaje que le permitió la consagración como campeón nacional Recurvo Masculino Sub 21. Por su parte, Alejo Olivera se colgó la medalla dorada en Raso Masculino Sub 15.

En tanto, Cristian Núñez se quedó con el 5to puesto en Recurvo Masculino Senior y consiguió el 3er puesto en Recurvo por equipo. Mientras que, Agustín Matus salió sexto en Raso Masculino Senior y se subió a la tercera ubicación en Raso por equipo.

Desde el club Tiro con Arco Petroquímica, felicitan “a los cuatro deportistas por su gran desempeño y los alentamos a seguir trabajando para todo lo que se viene. Agradecemos a las familias que acompañan y al Ente Comodoro Deportes, por el apoyo constante a nuestra disciplina”.