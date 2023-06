El vínculo que une a la novia de Julián Álvarez con la pareja de Haaland

Desde su llegada al Manchester City, el delantero argentino Julián Álvarez forjó una excelente relación con el noruego Erling Haaland. A pesar de haber competido por un lugar en el centro del ataque durante toda la temporada, los atacantes han demostrado en más de una ocasión el buen vínculo que tienen.

De hecho, a lo largo de estos meses, ambos se han elogiado mutuamente. “Julián se parece al Kun Agüero. Bua, me encanta jugar con él. Es guau jugar con compañeros tan buenos. Me estoy divirtiendo. Estoy disfrutando de jugar al fútbol”, expresó Haaland sobre el exjugador de River. Por su parte, el oriundo de Calchín aclaró: “Más allá de lo que es futbolísticamente, es un buen chico. Me ayuda, hablamos y trato de mirar desde afuera lo que hace adentro de la cancha”.

Esta buena relación se replicó en las parejas de los futbolistas, ya que Emilia Ferrero entabló una cercana relación con Isabel Haugseng Johansen, la joven pareja del atacante noruego. Tanto es así que una cuenta de fans de la noruega de 18 años, difundió un video donde se la ve a Ferrero enseñarle a Haugseng Johansen cómo preparar y tomar un mate.

Fuente: TN