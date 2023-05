El vóley se consolida y suma sentido de pertenencia en el gimnasio municipal 4

La actividad deportiva municipal a cargo de Hugo Cascón, Daniela Segura y Rogelio Peña no solo crece en cantidad de jóvenes que se acercan al deporte de red, sino también en aquellos que suman proyección y vuelven a su lugar de origen.

El corazón es grande y aunque la casa se quede chica, nadie se queda afuera. Por ello, es habitual observar hasta más de 40 chicos y chicas que se acercan a practicar vóleibol en el gimnasio municipal 4 “Pedro Caffaro”.

En ese espacio, el vóley se consolida y suma sentido de pertenencia, gracias al trabajo sostenido por quienes pasaron por ese lugar como profesores, y

quienes continúan con esa labor desde mediados de 2022 como es el caso de Hugo Cascón, Daniela Segura y Rogelio Peña.

“La actividad es municipal, y estamos desde mediados de 2022 dando clases, y becados. Por ahí pasa que al ser becados hay falta de profesores de educación física o estudiantes. Al principio toman y luego se van por obligaciones de la carrera o un trabajo mejor remunerado”.

Esa fue la puerta para el ingreso del actual equipo que conduce todas las categorías.

“El coordinador nos pidió que tratemos de tener continuidad. Sino la actividad era muy cortada. Más pensando que tenemos diferentes competencias. Incluso en el orden municipal se reúnen los ‘profes’ de diferentes sedes para poder planificar el año. Y siempre el desafío es tratar de ser competitivos, en especial cuando se acercan los clubes a los chicos para brindarles una mayor oferta con viajes, etcétera”, describe Hugo.

Lo que falta en dinero, el equipo de profes lo suma en calidad humana. Aunque cada año es un volver a formar las categorías.

“La idea es volver a sumar chicos para formar las categorías municipales. En nuestro caso tenemos Sub 16 y Sub 19 en ambas categorías. Incluso en Sub 16 tenemos 2 equipos, lo que permitió que se sume un profe más”.

En el caso de Hugo, él trabaja con mini vóley de 18 a 19 horas. Y luego hasta las 22 con chicos de 12 a 19 años.

PERTENENCIA

Su pasión por el deporte lo lleva también a dar clases de vóley los martes y jueves en la sede Palazzo.

“Hay nenes que empiezan de cero, que es una realidad en todas las categorías. Y se hace camino al andar. Incluso algunos han sido seleccionados para los equipos provinciales y luego retornan a su lugar de pertenencia eso es muy positivo”, recalca.

En abril arrancó la Liga municipal femenina, donde se busca dar rodaje a los chicos desde Sub 16. “Hay muchísima demanda de chicos en el municipal 4.

Hasta 40 chicas en un turno. Y es un trabajo que se viene sosteniendo desde el año pasado, la idea este año es armar la comisión de padres para sumar proyección. La pasión es lo que sostiene la dedicación de los profes, sabiendo que los jóvenes necesitan un espacio para tener un sentido de pertenencia e identidad, donde se sienten valorados”, sentenció.

El verlos crecer en el día a día es algo que llena y entusiasma. Y reafirma la vocación de seguir enseñando.