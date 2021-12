"Elijo seguir un año más en River Plate"

No era un encuentro ante los medios que estuviera pautado pero en River Plate escucharon finalmente la noticia que tanta ilusión generaba. Marcelo Gallardo llamó a una conferencia de prensa para informar que seguirá como entrenador del primer equipo. A 24 horas de la celebración en el Estadio Monumental por un nuevo aniversario de la consagración ante Boca en Madrid, llegó el anuncio que hará que la fiesta sea completa.

“Justamente después de unos días de reflexión, que fue difícil, porque en general como que no pude cortar tampoco la dinámica del día a día te lleva a no poder aislarte. Tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar. Llegaba el final de mi contrato después de siete años y medio y era indispensable para mí saber, tomarme algún momento para reflexionar, puedo asegurar que después de tantos años en un lugar como este lo que exige una institución como esta, lo que uno se compromete de acuerdo a lo que siente, necesitaba reflexionar. Decidir qué era lo que iba a hacer. La verdad que no tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando porque es una elección más allá de lo que viví, de lo que sentí y siento en este momento. Creo que vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más”, afirmó el DT de 45 años desde el River Camp en una rueda de medios que revolucionó al mundo millonario. El vínculo se extenderá por un año más.

LO QUE VIENE

“Después del fin de semana que viene, después del partido con Colón, quiero descansar un poco y regenerar pilas para encarar un año que creo que va a ser un año con muchísima energía para jugarlo de la manera que nosotros queremos jugarlo. Comunicar eso. Anoche lo medité y hoy a la mañana le comuniqué primero a Enzo Francescoli y Jorge Brito, al plantel, a mi cuerpo técnico y por eso decidí comunicarlo hoy. No quería que pase más tiempo porque lo había meditado anoche. Hoy necesitaba comunicarlo y no generar ningún tipo de expectativa mayor”, agregó.

Apenas comunicó su continuidad, en las inmediaciones del predio de River se escucharon bocinazos y también los gritos de los fanáticos que se congregaron en la zona: “Uno no puede conformar a todos y tampoco me gusta generar esa expectativa. Necesitaba tomarme un momento. No quería que se despierte todo lo que se despertó. Que la gente se genere incertidumbre, atravesar por ese momento de angustia del sentimiento del hincha. Pero bueno. Lo que está claro es que no tengo muchas palabras de agradecimiento a todo el afecto que el hincha me brinda, a todo ese cariño, que es la manera de sentir devolviéndole ese afecto y ese amor renovando mis energías, y tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva que es la que realmente me hace feliz”.

Agregó luego que “decir que nada me movilizó es mentir. Claramente cada momento, cada demostración de afecto, demostración de valor, tuvo un significado muy grande para mí. Tampoco estaba en una búsqueda de eso, midiendo de qué manera. Simplemente era algo que yo necesitaba evaluar por mí. Claramente pensando que uno para seguir con este nivel de gestión deportiva, al frente de este grupo, que valoro enormemente no solo como son como profesionales mis jugadores, cuerpo técnico y colaboradores, lo que implica seguir exigiéndose y exigiéndolos, y que ellos te muestren ese ida y vuelta de que están contentos, que se ponen a predisposición para seguir siendo exigidos. Que haya ese ida y vuelta humano, claramente me llena de satisfacción”.