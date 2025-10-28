En Comodoro Rivadavia se desarrolla un Campus de velocidad, vallas y postas

La concentración, de la cual participan 15 atletas, se lleva a cabo en la pista de solado sintético de Kilómetro 4 de cara a los Juegos de la Araucanía.

En el marco de la puesta a punto que los distintos seleccionados chubutenses llevan adelante, de cara a la participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía que se realizarán en La Pampa, del 6 al 12 de diciembre, es que en Comodoro Rivadavia, se desarrolla un Campus de atletismo, direccionado a las pruebas específicas de velocidad, vallas y postas.

La concentración, organizada por Chubut Deportes, cuenta con la participación de 15 atletas, sumando ambas ramas, de las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Esquel, Epuyén, Puerto Madryn, Trelew y Rawson, y se llevan adelante con el fin de evaluar a los deportistas en las áreas de velocidad, vallas y postas, trabajando los aspectos técnicos y tácticos en los relevos cortos de ambas ramas.

Los entrenamientos, comandados por los profesores Gabriel Barchetta, Sergio Jara, Hugo Wedertz, Florencia Thomas y Gabriel Borda se llevan adelante en la pista de solado sintético que se encuentra en Kilómetro 4. Hubo dos entrenamientos el día lunes, (uno por la mañana y otro por la tarde) y se prevén otros dos para la jornada de este martes, con los cuales concluirá el encuentro.

Cabe destacar que los deportistas se hospedan el Hotel Deportivo, gracias al respaldo del Ente Comodoro Deportes.