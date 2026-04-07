En Esquel trabajan para recibir al Rally y el Enduro Nacional

Chubut Deportes y el municipio de Esquel impulsan la llegada de esas dos trascendentales competencias a la cordillera.

En el marco de una política deportiva que prioriza el acompañamiento a atletas y el desarrollo de eventos de jerarquía, el Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, junto a la Municipalidad de Esquel, avanza en gestiones para concretar la llegada de competencias nacionales de rally y enduro a la región.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta firmaron el apoyo para el motociclista Giovanni Simeoni y el piloto de rally Omar Kovacevich. Durante un encuentro realizado en la Residencia Deportiva de Esquel, autoridades provinciales y municipales compartieron una agenda de trabajo con estos destacados referentes del deporte motor local y nacional, donde además se anunció un acompañamiento económico y deportivo destinado a fortalecer las trayectorias de los deportistas.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, destacó la importancia de sostener políticas activas en el deporte: “Son los verdaderos embajadores de la provincia y necesitamos acompañarlos con hechos concretos”, afirmó, subrayando el compromiso del Gobierno provincial con el crecimiento de los deportistas chubutenses.

Uno de los principales ejes abordados fue el regreso del rally a la cordillera. En ese sentido, el piloto Omar Kovacevich confirmó que se encuentran avanzadas las gestiones para organizar una competencia tipo “Master de Rally”, prevista tentativamente para los meses de septiembre u octubre. La iniciativa contempla la participación de vehículos de tracción simple y representa un desafío que requiere articulación institucional y apoyo logístico.

Por su parte, el piloto Giovanni Simeoni valoró su incorporación a un equipo oficial Yamaha y adelantó su calendario en el plano nacional, al tiempo que planteó como objetivo la realización de una fecha del Campeonato Argentino de Enduro en Esquel. En ese contexto, remarcó el potencial natural de la región para este tipo de competencias, así como la importancia del acompañamiento estatal para afrontar los costos que implica competir a nivel nacional.

Desde la Municipalidad de Esquel, el intendente Matías Taccetta puso en valor el impacto positivo que generan este tipo de eventos: “Son inversiones que dinamizan la economía local”, expresó, destacando el movimiento turístico, la ocupación hotelera y el impulso al comercio que se produce, especialmente en temporada baja.

Asimismo, se coincidió en que la organización de competencias de gran escala requiere del trabajo conjunto entre el Estado provincial, el municipio y el sector privado, consolidando una estrategia común que permita posicionar a Esquel como sede de eventos deportivos de relevancia.