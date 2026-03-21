Se miden este domingo desde las 16 por la 2ª fecha del Apertura. Además jugarán Palazzo-Petroquímica, USMA-Huracán y Deportivo Portugués-General Saavedra.

En Kilómetro 27 habrá duelo de líderes entre Diadema y la CAI

Con cuatro partidos, la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia pondrá en marcha este domingo desde las 16 a la segunda fecha del torneo Apertura de la división “A”.

En ese contexto, en Kilómetro 27 habrá duelo de líderes ya que se enfrentarán Argentinos Diadema y Comisión de Actividades Infantiles, partido que será controlado por Lucas Bres.

Además, Próspero Palazzo, quien es otro de los punteros, recibirá a Petroquímica, que buscará la recuperación tras caer en el debut. El árbitro del encuentro será Luis Fimiani.

Otro que buscará su primera victoria es Huracán, que visitará a Unión San Martín Azcuénaga, quien también irá por la rehabilitación.

El partido se jugará en el estadio Armando Avila de Kilómetro 5, y tendrá como árbitro a Gabriel Jarpa.

Además, Deportivo Portugués, que arrancó el certamen con un empate sin goles, recibirá a General Saavedra, otro de los que debutó sumando de a tres.

El encuentro, a jugarse en el estadio “Inmigrantes Portugueses”, será dirigido por Carlos Quintana.

La fecha continuará el martes con el duelo entre Deportivo Sarmiento y Rada Tilly, y se completará el miércoles con Laprida-Jorge Newbey.

Esos dos partidos fueron programados para esos días, ya que tanto el “Lobo” como el “Aurinegro” hará este domingo su debut en el torneo Provincial.

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Programa de la 2ª fecha

DOMINGO 22 (16:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Unión San Martín Azcuénaga vs Huracán

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: USMA.

- Próspero Palazzo vs Petroquímica.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Argentinos Diadema vs Comisión de Actividades Infantiles

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Argentinos Diadema.

DOMINGO 22 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Deportivo Portugués vs General Saavedra

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Deportivo Portugués.

MARTES 24 (17:00 Primera – 15:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Rada -Tilly.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

MIERCOLES 25 (17:00 – 15:00 Reserva)

- Laprida vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Laprida.