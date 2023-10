Boca Juniors perdió por 2-0 ante River Plate en el Superclásico y Jorge Almirón habló en conferencia de prensa después del partido en La Bombonera por la 7ª fecha de la Copa de la Liga.

"El desgaste del jueves fue muy grande. Por cuidar la integridad de los jugadores y pensando en el próximo jueves, me quedé con un equipo que estaba más descansado", inició el DT sobre la decisión de inclinarse por un XI inicial que no suele sumar muchos minutos desde el arranque.

Consultado respecto a la jugada que culminó con el 1-0, Almirón apuntó directamente contra Andrés Merlos: "La falta antes del primer gol es clara, fue adelante de nuestro banco de suplentes. En la previa salieron fotos del árbitro con la camiseta de River y eso en la previa no puede pasar. El árbitro fue empujando de a poco el partido, uno adentro de la cancha se da cuenta de eso".

"El empate hubiera sido lo más justo. Es un golpe fuerte y mañana ya hay que prepararnos para lo que sigue", sostuvo el DT y agregó: "El equipo no estaba sufriendo, no nos llegaban. En la jugada del primer gol salió todo mal, una pelota que se iba afuera termina rebotando y entrando".

"No fue un buen partido y no vi que fueran muy superiores. No patearon al arco prácticamente. No hubo diferencias entre los equipos", recalcó Almirón y continuó: "Tuvimos chances de empatarlo. Tuvimos el gol, pero por centímetros estaba en offside".

Intentanto pasar rápido la página y pensando en Palmeiras, destacó: "Tenemos un partido histórico que define pasar a la final de la Copa Libertadores. Duele y carcome este tipo de resultados, pero hay que recuperarse rápido. No hay tiempo que perder porque el jueves puede ser algo que quede en la historia".

Para finalizar, comentó: "Se hablará mucho de este partido y algunas jugadas, no hay excusas. Hay que pensar en recuperar a los muchachos para el jueves, es muy fino todo. Esperemos que el equipo se recupere pronto y vayamos por todo el jueves".