"Es muy darwiniana la cosa; sobrevivirán los más fuertes"

“Como estamos todos en campaña, nadie tiene un rumbo, nadie tiene un norte. Y bueno, estamos nosotros todos en la incertidumbre, que ya sabemos que hasta diciembre nos la tenemos que aguantar. En el camino van a quedar unos cuantos. Muy darwiniana la cosa. Sobrevivirán los más fuertes, nada más”.

El titular de la Cámara de Comercio de esta ciudad, Guillermo Ceriani, señaló que hay escasez de repuestos de automóviles y ropa, especialmente en jugueterías, y que los precios están fluctuando. También afecta a franquicias que solo pueden vender algunos artículos y están perdiendo ventas. E indicó que el Día del Niño fue especialmente perjudicado.

Según Ceriani, la falta de reposición y los problemas económicos están llevando a muchos comerciantes a cerrar. No hay medidas ni certidumbre económica para atenuar el impacto en los comercios, ante lo que hay un descontento por la falta de soluciones de parte del poder político.

“Del rubro automotor, repuestos, es imposible, no se consiguen, no les mandan. Lo mismo está sucediendo mucho con lo que es ropa y quedó muy en evidencia el Día del Niño. También no había reposición ni precios. Tuvimos caos en uno de los sectores más perjudicados que están esperando todo el año este día”, señaló.

Y agregó en diálogo con Radiocracia que “después tengo comerciantes que me han comentado que tienen franquicias, o sea que vos te manejás con el stock de la franquicia, que le han dicho ‘de todo lo que tenés en el local lo único que podés vender son estos tres artículos, el resto no tiene precio, no se puede vender’”.

“Nos dimos cuenta de este tipo de problemas que estábamos teniendo. Pero en realidad los tenemos en todos los sectores, en mayor o menor medida. Lo que son insumos de informática es imposible conseguir una buena reposición, conseguir un precio. Está todo muy atado al dólar y se hace sumamente difícil”, determinó.

Y agregó que “hay quien tenía que vender lo mismo, pero sabía que en cada venta estaba perdiendo. O sea vendía a pérdida, pero tiene que vender. Esto les pasa a todos los comerciantes, vender a pérdida directamente. Poco a poco no nos damos cuenta por H o por B; precio, logística, te vas comiendo el stock. Vendés 10 y reponés 7 con suerte, ahora estás reponiendo 6, cada vez menos”.

“Entonces te vas comiendo el stock y en definitiva te conviene cerrar. Y aguanta el que más espalda tiene porque si te fundís trabajando, te vas fundiendo trabajando. Y no hay un paquete de medidas, algo que pueda encaminar un poquito más la economía, donde tengamos un poco más de certidumbre”, expresó Ceriani.