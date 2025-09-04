"Están todas las condiciones dadas para hacer una buena temporada"

El base chileno Sebastián Carrasco jugará por primera vez en la Liga Nacional de Básquet y lo hará con los colores de Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió este jueves un nuevo día de trabajo de pretemporada, con miras al comienzo de la Liga Nacional de Básquet, previsto para fines de septiembre.

A excepción del ala pivote venezolano Anyelo Cisneros, a quien se lo espera para las próximas horas, trabajaron todos: Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Federico Grun, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Juan Cárdenas y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky y Valentino Ayala. Todos trabajaron al mando del DT Pablo Favarel, quien dirigió su primera práctica al frente del plantel.

Luego del entrenamiento matutino, el base chileno Sebastián Carrasco, nacido en Ancud, y que viene de consagrarse campeón en Universidad de Concepción, mantuvo su primer contacto con El Patagónico.

El jugador de 25 años y 1,80 metro de estatura contó sus sensaciones sobre esta nueva experiencia, que será jugar por primera vez en la Liga Nacional “A” de básquetbol de la Argentina y lo hará defendiendo los colores de un histórico.

- ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa de tu vida en Gimnasia y Esgrima?

De la mejor forma. Es un desafío muy lindo y muy importante. Creo que lo tomo con la responsabilidad que se merece, así que estoy muy contento. Llevo casi dos semanas con mis compañeros entrenando, nos vamos conociendo más y cada vez estamos viendo un mejor juego. Estoy feliz de estar acá. Tenemos que seguir entrenando, ir por el mismo camino y seguir laburando para encontrar cada vez un mejor juego y estar más preparados para lo que se viene.

- ¿Qué te pareció el grupo que se ha conformado?

Es un grupo muy bueno. Es agradable compartir el día a día con este grupo. Falta conocernos un poco más, pero estamos haciendo una muy buena relación. Todos nos apoyamos mutuamente, esperamos lo mejor para el compañero y competir sanamente, que es muy importante para poder optar a cosas importantes en la ciudad.

- ¿Con qué nivel de competencia creés que te vas a encontrar, respecto al de tu país?

La Liga argentina está peldaños más arriba que la Liga Nacional de Chile. Lo he podido ver acá, en los entrenamientos, y siento que todos podemos leer de gran manera el juego. La lectura de juego a una mayor velocidad, es la gran diferencia que tiene esta Liga con la chilena. Y también el ritmo y la intensidad del juego. Espero que me sirva para poder seguir subiendo mi nivel individual, y que eso también le venga bien en lo grupal a Gimnasia.

- ¿Qué objetivo tenés por delante?

Obviamente, vengo acá por un objetivo, quiero ir mejorando día a día, tanto individual como a nivel grupal. Mejorar día a día nuestro objetivo y buscar esa mejor versión, nos hará enfrentar los partidos de una mejor forma. No buscamos como objetivo ser primeros en la tabla, sino, lo hablaba ayer con el coach, es día a día y si buscamos ese objetivo, vamos a poder mejorar y lograr un mejor nivel, que es lo que todos necesitamos, tanto individual como grupalmente.

- ¿Cómo creés que será esta Liga Nacional?

Es un desafío muy lindo, muy importante y lo tomo con mucha responsabilidad. Creo tener el nivel, la intensidad y el ritmo de juego para poder adaptarme bien. Estoy en un buen equipo y con un buen cuerpo técnico. La dirigencia se ha portado muy bien y están todas las condiciones dadas para poder hacer una buena temporada y adaptarme bien a la Liga. Estoy seguro de que así va a ser.