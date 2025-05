"Estando embarazada, me pegó una patada en el culo y me hizo volar"

"No hay Justicia para mí ni para las otras mujeres de Argentina que son golpeadas y abusadas. Mi causa estaba parada”, lanzó Mariana Nannis aún sorprendida por esta decisión. Fue así como se decidió a contar que “todo mi matrimonio fue gravísimo. Estuve casada casi tres décadas con una persona violenta. En Marbella me cagó a trompadas; en Bérgamo me tiró contra la pared y me empezó a ahorcar; eso lo hizo muchas veces. Estando embarazada de mi primer hijo me pegó una patada en el culo y me hizo volar".

Ante la enorme cantidad de hechos desagradables de Claudio Paul Caniggia en su contra, ella explicó que nadie hace nada debido a que "a los ídolos todos los tapan", lo cual le genera temor de cómo debe vivir en este contexto: “El miedo mío es que él sea prófugo. Y yo me jodo”.

Luego narró las peores amenazas que recibió: “Me decía te voy a matar hija de puta”. Todo esto mientras manejaban con destino al Hotel Faena: “Se llevaba los semáforos en rojo, yo estaba llorando pidiéndole que pare”. Y agregó: “200 veces tengo que contar lo mismo, me hacen pericias, yo me pongo a llorar cuando lo cuento. A la que es abusada le da vergüenza contar que fue abusada. Siempre me preguntan lo mismo y no está bueno”.

Asimismo, volvió a contar el peor momento de su vida, cuando descubrió a Caniggia drogándose y la hizo perder un hijo. “Le pregunté si tenía algo y le dije que me mostrara los bolsillos. Que esa casa debía respetarla y que si estaba drogado que se fuera porque tenía tres hijos menores y dos señoras trabajando en mi casa. El se enojó y me empujó contra un auto. Estaba muy nervioso. Le dije: Si te querés drogar, te vas a un puticlub. Y entonces se fue, esa noche no durmió en mi casa”, relató hace un tiempo sobre cuando le encontró cocaína.

Tras ese empujón, llegó la desgracia: “Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia. Cuando llegué a la clínica me hicieron esperar, tuve que ir al cuarto piso, me hicieron una ecografía y cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y volviera el lunes porque me tenía que hacer un legrado (raspaje)”.

"Llamé a mi ginecólogo, que me mandó a una clínica de Málaga”, reveló Mariana Nannis sobre el sitio en el que le dieron el diagnóstico. “Hoy tendría un hijo de 12 años (actualmente 18). Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé porque si no hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro".