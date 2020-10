Este domingo podrán tener actividades al aire libre los impares

El nuevo decreto mantendrá todas las actividades ya habilitadas, aunque agregará la habilitación desde este domingo para realizar actividades al aire libre, siempre por circulación del DNI. Es decir que dentro de cinco días los que podrán salir a la calle son los impares, ya que es 1 de noviembre. El próximo domingo será de los pares.

Además, “nosotros pedimos aumentar la cantidad de gente que pueda ingresar a sus templos a profesar su religión, cuando hoy solo están habilitados 10 y la mayoría son amplios. También que pueda entrar un poco más de gente a los restaurantes”, dijo este martes el intendente Juan Pablo Luque.

Asimismo, en declaraciones a LaCienPuntoUno, Luque criticó algunos aspectos del primer vuelo regular de Aerolíneas a Comodoro. “El tema fue conversado y en Comodoro había muchos pedidos de gente por problemas de salud. No se llevó adelante el protocolo de la mejor manera. Hubo muchísima gente al aire libre, esperando, y después ingresaron todos juntos, aglomerándose. El control depende del sector de Transporte de Provincia. La idea era que los vuelos no vengan repletos, si no al 70 por ciento. Plantearemos ahora nuestras observaciones para el próximo vuelo, el del viernes”, apuntó.

Luque regresó ayer a su despacho municipal luego de haber tenido Covid 19. Al respecto, dijo que se hallaba totalmente recuperado y que transitó la enfermedad con “síntomas leves, más allá del temor por la información que uno consume. Pero en mi familia tuvimos síntomas leves. Perdí gusto y olfato, que no regresó del todo; tuve un leve resfrío y dolores de cabeza y un poco en el cuerpo”.