"Estoy cerrando porque no me dan los números"

Fabián Fernández, dueño de un restaurante de la ciudad, adoptó una drástica decisión luego de las últimas medidas de restricción adoptadas por el Gobierno provincial para Comodoro y Rada Tilly.

El comerciante dijo que “terminamos pagando nosotros porque somos el gremio más débil, más quedado, tranquilo. Esto no se lo hacen a camioneros, petroleros o UOCRA porque saben que les arman un quilombo terrible”.

En este contexto, y al tener que volver a tener clientes solo hasta las 21 y luego contar con la opción del delivery hasta las 23, Fernández dijo que “hoy estoy cerrando porque no me dan los números; con el delivery no se puede trabajar. Ya tuve que despedir seis personas, no les puedo pagar el sueldo y le debo a los tres empleados que todavía tengo”.

“Los chicos me dicen ‘¿qué vamos a hacer?´ Y bueno: denunciemos al Estado por lucro cesante; no es culpa mía esto. Pongo a disposición el local, compro la mercadería, se me pudre. A mí no me banca la pérdida nadie. Ni Puratich, ni nadie” expresó Fernández a La Petrolera.

Entiende que “no es una decisión que al intendente Luque le guste; esta decisión la tomó Provincia y no tienen idea de lo que hacen económica y socialmente”.