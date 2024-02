Eulalio Muñoz se entrena en la altura de Cachi

Eulalio “Coco” Muñoz, que comenzó el año deportivo ganando la carrera Aniversario “Ciudad de Esquel”, hace dos semanas se encuentra trabajando intensamente en la altura de Cachi, Salta, buscando su mejor forma para poder lograr la marca y estar en los próximos Juegos Olímpicos París 2024.

“La idea principal es clasificar para los próximos Juegos Olímpicos y obviamente que hay que trabajar muchísimo. Recién vamos en la tercera semana del entrenamiento para el maratón, así que mi estadía acá va a ser todo el mes de febrero y volveré en el mes de marzo. Por ahora estamos afinando, aumentando el volumen de kilometraje y en abril estar corriendo un maratón en busca de lograr la marca para estar una vez más en los Juegos Olímpicos. Ojalá el cuerpo responda, estoy perfecto de salud y después solo hay que poner toda la responsabilidad y las ganas para afrontar los entrenamientos que siempre son muy duros en la altura”, comenzó diciendo el destacado deportista en la charla que mantuvo con prensa de Chubut Deportes.

Luego, agregó que “se hace difícil estar acá solo, pero esto es parte del esfuerzo que uno hace para poder lograr sus sueños y en eso estamos, entrenando firme. El día 28 bajo para Neuquén y del otro lado del puente voy a estar corriendo los 10 kilómetros de Cipolletti, de ahí vuelvo a Esquel y ya me meto de lleno en la preparación final para el maratón de Hamburgo. Es un maratón muy rápido y la mayoría de los chicos va a ir a buscar la marca igual que yo. Esto es tiempo y dedicación con mucha disciplina y en eso estamos enfocados, solamente en correr. Las piernas van respondiendo y espero poder seguir de la mejor manera”, comentó.

Más adelante, el nacido en la localidad de Gualjaina, respecto a su situación física, expresó que “estos dos últimos años me ha tocado entrenar con mucho dolor lo cual hizo que mi rendimiento baje un poco. Ya son 10 años de entrenamiento ininterrumpido donde no he tenido la posibilidad de parar y descansar un buen tiempo y obviamente que el cuerpo de alguna manera pasa factura. Este año lo hemos comenzado bastante bien, ya sin dolores, pudiendo entrenar con normalidad que esa es la parte positiva, después los objetivos se dan o no”, aseguró.

Sobre el reconocimiento de la gente y el apoyo recibido apuntó que “soy una persona muy agradecida y feliz también porque las cosas van volviendo a la normalidad. Tengo el respaldo de mucha gente, de mi familia, de mi novia y siempre están mi entrenador y mis amigos. Y un lugar importante tiene Chubut Deportes que ha hecho mucho para que yo pueda viajar y esté acá entrenando. El organismo desde mis comienzos siempre me ayudó, me dio una mano, me han acompañado, así que en ese sentido estoy muy agradecido. En esta oportunidad se hicieron cargo de facilitarme todo para que esté acá buscando mi mejor nivel, mi mejor forma, ojala que pueda dar sus frutos y de esa manera poder devolverle todo lo que me han dado”, finalizó.