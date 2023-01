Ocurrió en la localidad cordobesa de Mina Clavero. El hecho, que involucró a Pablo Ledesma, quedó grabado y se hizo viral. La víctima denunció al ex Boca.

Ex jugador de Boca le pegó a un vendedor ambulante por ser de River

El ex jugador de Boca, Pablo Ledesma, fue denunciado ante la Justicia por tomar a golpes de puños a un hombre en pleno centro de la localidad turística de Mina Clavero, en la provincia de Córdoba. Lo que había comenzado como un cruce del folclore del fútbol, ya que el hombre era de River, terminó en un verdadero escándalo que se viralizó por las redes ya que quedó todo filmado.

José Gustavo Gauna sostuvo que Ledesma, que andaba con un par de amigos, "me vio un tatuaje y comenzó a cantarme una canción. Yo le dije que esa Copa no se olvide nunca más (en referencia a la Libertadores ganada en Madrid), pensé que todo era una broma, pero ahí se me vinieron todos encima", dijo.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1613587197835317265 DENUNCIAN AL EXJUGADOR DE BOCA PABLO LEDESEMA POR LESIONES

- "Me vieron un tatuaje de River y me gastaron. Yo respondí y su familia comenzó a agredirme" afirmó Gustavo Gauna, el denunciante

Todo la información, acá:https://t.co/yrm6Gi7TmA pic.twitter.com/EElT0BSExo — Vía Szeta (@mauroszeta) January 12, 2023

El hombre, que es vendedor ambulante, transitaba junto a su pareja y sus dos hijas de 8 y 5 años, cuando comenzó un cruce acalorado de palabras e insultos. Un empujón tiró al suelo a Gauna, "y ahí me comenzaron a pegar contra el asfalto, mientras que Ledesma me pegaba piñas en la cabeza".

En declaraciones a El Doce, el hombre manifestó que el ex jugador sacó algo de sus prendas y lo amenazó, pero no sabe precisar si se trataba de un arma blanca o de fuego ya que se encontraba en estado de shock.

Indicó que "parecía que venía de un boliche, estaba muy violento. No pensamos nunca que una persona pública hiciera eso".

La pelea, que se viralizó en las últimas horas por el video difundido por las redes, ocurrió el pasado 31 de diciembre. Gauna denunció al jugador y a quienes lo acompañaban por las lesiones recibidas, además de las amenazas de las que fueron víctimas su pareja y sus hijas.