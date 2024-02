Ex jugador de Boca trabaja de fumigador para llegar a fin de mes

“¿Qué hay después del fútbol?”. Esa pregunta suele resonar más de una vez en la cabeza de aquellos futbolistas profesionales a los que le llega la hora de decir adiós a la actividad de la que han vivido desde que son niños. Y es el dilema a resolver.

Algunos siguen ligado al deporte y pretender continuar en otro rol -llámese entrenador, directivo, ayudante, entre otros- o también dar un giro de 360 grados y cambiar drásticamente su futuro.

Marco Bahamonde es uno de los exjugadores que pertenecen al último ejemplo mencionado. Bahamonde fue un futbolista chileno que jugó en la liga de su país para luego desembarcar en Boca siendo joven y en el momento que Carlos Bianchi era el líder de un equipo que solo conseguía éxito junto a Juan Román Riquelme y se metió en la historia grande del fútbol mundial. En ese contexto, Marco era un pibe que llegaba desde Chile para jugar en la Quinta División del club pero por el que abonaron 100 mil dólares en el año 1998.

En el 2000 fue considerado por Bianchi, que le ofrendó la mítica ‘10’ y los puso desde el arranque en un amistoso ante River (victoria 2-1). Pero, a pesar de eso, quedó sin lugar por el cupo de extranjeros y su carrera futbolística empezó a caer sin freno. Tanto fue así que con tan solo 24 años tuvo que dar un paso al costado de su carrera profesional por no poder mantener su físico durante lesiones que sufrió en su regreso al fútbol chileno.

“Tuve varias lesiones como una luxación de tobillo que me tuvo un año fuera de las canchas. Al regresar de la lesión subí mucho de peso, no pude recuperarme ni tener la regularidad que quería”, le contó Marco al diario La Nación.

Luego su vida no tuvo nada que ver con el fútbol. Fue vendedor de zapatillas en la empresa Falabella. “Trabajé en varios lugares. Después de ser vendedor me compré un camión para el reparto de gas y también lo utilicé para los fletes acá en Osorno”, contó y agregó sobre su presente como empleado de una empresa de control de plagas en edificios: “Es un oficio que me hace viajar a diferentes ciudades y me gusta. Fumigamos en predios agrícolas y edificios con la nebulizadora. También hacemos control de roedores”.

La vida lo llevó por otro camino y su carrera futbolística duró tan solo seis años. Él sabe que todo fue muy rápido: "Mi ascenso fue rápido, como así también el descenso".

Fuente: La Mañana de Neuquén